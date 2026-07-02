Morar junto, construir uma vida em comum e formar uma família pode ser suficiente para que a Justiça reconheça a existência de uma união estável, mesmo sem casamento civil ou registro em cartório. O tema, que ainda gera dúvidas, foi abordado pelo advogado Jerônimo Júnior, de Birigui, em entrevista à Folha da Região/Sampi.

Segundo o especialista em Direito de Família, um dos equívocos mais comuns é acreditar que apenas o casamento formal gera direitos patrimoniais.

"Muitas pessoas imaginam que, por nunca terem registrado a união ou celebrado casamento, cada um continuará sendo dono apenas do que comprou. Na prática, não é assim. A união estável pode ser reconhecida judicialmente quando ficam demonstrados os requisitos previstos em lei", explicou.

Não existe prazo mínimo