O vereador e médico Luciano Perdigão (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (2), o desligamento da função de diretor técnico médico do Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba. A decisão foi comunicada por meio de nota pública divulgada pelo parlamentar.

No comunicado, Perdigão afirma que a medida foi tomada após questionamentos sobre o exercício simultâneo da direção técnica da unidade de saúde e do mandato de vereador. Segundo ele, a decisão não representa o reconhecimento de qualquer irregularidade, mas busca preservar a confiança da população nas instituições.

“Embora tenha plena convicção da lisura da minha atuação e da legalidade dos atos praticados, compreendo que a confiança da população nas instituições é um patrimônio que deve ser preservado acima de qualquer coisa”, declarou.