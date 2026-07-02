O vereador e médico Luciano Perdigão (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (2), o desligamento da função de diretor técnico médico do Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba. A decisão foi comunicada por meio de nota pública divulgada pelo parlamentar.
No comunicado, Perdigão afirma que a medida foi tomada após questionamentos sobre o exercício simultâneo da direção técnica da unidade de saúde e do mandato de vereador. Segundo ele, a decisão não representa o reconhecimento de qualquer irregularidade, mas busca preservar a confiança da população nas instituições.
“Embora tenha plena convicção da lisura da minha atuação e da legalidade dos atos praticados, compreendo que a confiança da população nas instituições é um patrimônio que deve ser preservado acima de qualquer coisa”, declarou.
O parlamentar também destacou que continuará exercendo o mandato na Câmara Municipal e fiscalizando as ações do Poder Executivo.
“Optei por abrir mão da função de Diretor Técnico Médico. Faço isso não por reconhecer qualquer irregularidade, mas por entender que, em determinados momentos, o gesto mais responsável é colocar o interesse coletivo acima das escolhas pessoais”, afirmou.
Na nota, Luciano Perdigão agradece aos profissionais do Pronto-Socorro e às pessoas que confiaram em seu trabalho durante o período em que esteve à frente da direção técnica da unidade.
“Tenho orgulho de ter contribuído com essa equipe e seguirei colaborando com a saúde do nosso município, agora exclusivamente no exercício do mandato parlamentar e da minha profissão médica”, concluiu.
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