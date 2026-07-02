A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a presença de materiais com prazo de validade vencido em duas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social de Birigui. Os produtos foram apreendidos na quarta-feira (1º) durante diligências realizadas por equipes do 1º Distrito Policial, com apoio do Instituto de Criminalística (IC) e da Guarda Civil Municipal (GCM).
A investigação teve início após a Polícia Civil receber informações sobre possíveis irregularidades envolvendo materiais adquiridos com recursos públicos e distribuídos ao Centro de Atendimento à Criança (CAC) e ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras I).
Segundo a corporação, a denúncia apontava que produtos vencidos estariam armazenados e, em alguns casos, poderiam estar sendo utilizados nas unidades, situação que, em tese, poderia representar riscos aos usuários — incluindo crianças e adolescentes — e aos servidores, além de configurar infrações às normas de proteção das relações de consumo.
Diante da gravidade das informações, o delegado responsável, acompanhado por investigadores, esteve nos dois locais para acompanhar os trabalhos periciais, realizar diligências preliminares, ouvir funcionários e responsáveis pelas unidades e promover a apreensão dos materiais considerados irregulares.
No Centro de Atendimento à Criança (CAC), foram localizados produtos de uso pedagógico e de limpeza com prazo de validade expirado, entre eles massas de modelar, canetinhas, colas, tintas e álcool em gel.
Já no Cras I, a Polícia Civil encontrou materiais de limpeza, higiene e proteção individual vencidos, como álcool em gel, detergentes, amaciantes, máscaras cirúrgicas, desinfetantes, inseticidas e outros produtos correlatos.
Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. Os exames deverão apontar se os produtos ainda apresentavam condições de uso, se eram impróprios para utilização e se ofereciam risco à saúde.
Os fatos foram registrados em boletins de ocorrência por suposta infração ao artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, que trata das relações de consumo e prevê punição para quem vende, mantém em depósito ou expõe à venda mercadoria em condições impróprias para o consumo, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações.
Segundo a Polícia Civil, o inquérito buscará identificar os responsáveis pela aquisição, armazenamento, distribuição e eventual utilização dos materiais vencidos, além de apurar possíveis prejuízos à administração pública e riscos à coletividade.
Prefeitura instaura procedimento administrativo
Em nota, a Prefeitura de Birigui informou que os materiais encontrados não eram alimentos, conforme também constatado pelas autoridades policiais.
A administração municipal afirmou ainda que os produtos não fazem parte de aquisições recentes da atual gestão e que não há indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos relacionados à compra desses materiais.
Mesmo assim, informou que determinou a imediata apuração dos fatos. A Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhará o caso à Corregedoria Geral do Município, que instaurará procedimento administrativo para verificar como os materiais permaneceram armazenados nas unidades, identificar possíveis falhas no controle de estoque, apurar responsabilidades e adotar as medidas cabíveis.
A Prefeitura também declarou que prestará todas as informações solicitadas pelas autoridades e reafirmou o compromisso com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e a qualidade dos serviços oferecidos à população.
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