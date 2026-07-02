A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a presença de materiais com prazo de validade vencido em duas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social de Birigui. Os produtos foram apreendidos na quarta-feira (1º) durante diligências realizadas por equipes do 1º Distrito Policial, com apoio do Instituto de Criminalística (IC) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A investigação teve início após a Polícia Civil receber informações sobre possíveis irregularidades envolvendo materiais adquiridos com recursos públicos e distribuídos ao Centro de Atendimento à Criança (CAC) e ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras I).

Segundo a corporação, a denúncia apontava que produtos vencidos estariam armazenados e, em alguns casos, poderiam estar sendo utilizados nas unidades, situação que, em tese, poderia representar riscos aos usuários — incluindo crianças e adolescentes — e aos servidores, além de configurar infrações às normas de proteção das relações de consumo.