Uma investigação do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Araçatuba levou à descoberta de uma fábrica clandestina de falso mel na manhã desta quinta-feira (2), em um imóvel localizado no bairro São José. A ação teve início após uma denúncia de que a residência estaria sendo utilizada como uma "casa bomba", termo empregado para designar imóveis usados no armazenamento de entorpecentes.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores receberam informações de que drogas estariam escondidas no imóvel e se dirigiram ao endereço para averiguação. A residência já era conhecida pelas equipes em razão de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o imóvel aparentemente abandonado. Os portões e as portas estavam abertos, havia grande quantidade de sujeira e nenhum morador foi localizado.
Durante as buscas, no entanto, os investigadores encontraram, nos fundos da residência, uma estrutura utilizada para a fabricação clandestina de mel. No local foram apreendidas dezenas de garrafas de cachaça, parte delas já preenchidas com o produto falsificado, além de essências, produtos químicos e outros materiais empregados na fabricação.
As equipes também localizaram etiquetas prontas para comercialização, contendo o nome de uma suposta marca, o preço de venda de R$ 15 por unidade e a identificação do produto como "mel de abelha Europa". Para a Polícia Civil, o material indica que o produto já estava sendo preparado para distribuição e comercialização.
A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no imóvel, que deverá auxiliar na identificação dos responsáveis pelo esquema e na apuração da forma de fabricação do produto.
A Vigilância Sanitária de Araçatuba também acompanhou toda a ocorrência. O órgão lavrou o termo de apreensão, recolheu duas amostras do material, que serão encaminhadas ao Instituto de Criminalística para análise, e determinou o descarte das demais garrafas apreendidas.
A ocorrência foi apresentada no fim da manhã desta quinta-feira na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba. O delegado plantonista registrou o caso com base no artigo 272 do Código Penal, que prevê pena de quatro a oito anos de reclusão, além de multa, para crimes relacionados à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos.
Ninguém foi preso, já que o imóvel estava vazio no momento da chegada das equipes. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar o proprietário da residência e os responsáveis pela fabricação clandestina. Um inquérito policial será instaurado para apurar a origem dos produtos, verificar há quanto tempo a atividade era desenvolvida e identificar o destino da mercadoria que seria colocada à venda.
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