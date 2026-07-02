Uma investigação do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Araçatuba levou à descoberta de uma fábrica clandestina de falso mel na manhã desta quinta-feira (2), em um imóvel localizado no bairro São José. A ação teve início após uma denúncia de que a residência estaria sendo utilizada como uma "casa bomba", termo empregado para designar imóveis usados no armazenamento de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores receberam informações de que drogas estariam escondidas no imóvel e se dirigiram ao endereço para averiguação. A residência já era conhecida pelas equipes em razão de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o imóvel aparentemente abandonado. Os portões e as portas estavam abertos, havia grande quantidade de sujeira e nenhum morador foi localizado.