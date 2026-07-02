A secretária municipal de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga, afirmou que as obras de reforma da EMEB Professora Odette Costa Bodstein já foram iniciadas e que a expectativa da Prefeitura é concluir os serviços até dezembro deste ano, permitindo o retorno dos alunos à unidade.
A informação foi dada em entrevista à Folha da Região, antes da sabatina realizada na Câmara Municipal, na segunda-feira (29), poucos dias após o Ministério Público instaurar um inquérito civil para acompanhar a situação estrutural da escola, localizada no Conjunto Habitacional Ivo Tozzi.
Segundo a secretária, as avaliações técnicas apontaram que os problemas estão concentrados na área administrativa da unidade.
"Já começamos a reforma na escola. Identificamos que o problema está realmente na parte administrativa, na parte da frente da escola. Os demais espaços da escola estão intactos", afirmou.
Questionada sobre o prazo para conclusão das obras, Ana Paula disse que a expectativa é que os estudantes retornem à unidade ainda neste ano.
"A minha previsão é que até dezembro a escola já retorne ao seu lugar de origem", declarou.
Na semana passada, a Prefeitura informou à Folha da Região que a transferência dos alunos ocorreu de forma preventiva após a constatação de afundamento do piso em parte da estrutura da escola. Na ocasião, o município estimou que a intervenção levaria cerca de seis meses, prazo que poderá ser alterado conforme a evolução dos trabalhos e eventuais necessidades técnicas.
O inquérito civil instaurado pelo Ministério Público busca acompanhar o andamento das obras, o cronograma de execução, o planejamento da Secretaria Municipal de Educação e a previsão de retorno dos estudantes à unidade. A Prefeitura informou que responderá aos questionamentos do órgão dentro do prazo legal.
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