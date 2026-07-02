A secretária municipal de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga, afirmou que as obras de reforma da EMEB Professora Odette Costa Bodstein já foram iniciadas e que a expectativa da Prefeitura é concluir os serviços até dezembro deste ano, permitindo o retorno dos alunos à unidade.

A informação foi dada em entrevista à Folha da Região, antes da sabatina realizada na Câmara Municipal, na segunda-feira (29), poucos dias após o Ministério Público instaurar um inquérito civil para acompanhar a situação estrutural da escola, localizada no Conjunto Habitacional Ivo Tozzi.

Segundo a secretária, as avaliações técnicas apontaram que os problemas estão concentrados na área administrativa da unidade.