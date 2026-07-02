02 de julho de 2026
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PERSEGUIÇÃO

Motoqueiro relata perseguição por ocupantes de van em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motociclista informou à polícia que não sofreu ferimentos e afirmou desconhecer qualquer motivo que pudesse justificar a conduta dos ocupantes da van
Motociclista informou à polícia que não sofreu ferimentos e afirmou desconhecer qualquer motivo que pudesse justificar a conduta dos ocupantes da van

Um jovem, de 18 anos, registrou um boletim de ocorrência na noite desta quarta-feira (1º) após relatar uma suposta tentativa de abordagem por ocupantes de uma van no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba.

De acordo com o registro policial, por volta das 20h, ele trafegava de motocicleta pela rua Cândido de Freitas Santos quando percebeu uma van branca, com películas escuras, passando em sentido contrário. Em seguida, o veículo retornou e três ocupantes teriam aberto a porta lateral e gritado para que o motociclista parasse.

Temendo pela própria segurança, o jovem acelerou a motocicleta e conseguiu deixar o local sem ser alcançado. Logo depois, ele acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 e comunicou o ocorrido.

Ainda conforme o boletim, nas proximidades do local há uma padaria equipada com câmeras de monitoramento, que podem auxiliar na identificação dos envolvidos e no esclarecimento dos fatos.

O motociclista informou à polícia que não sofreu ferimentos e afirmou desconhecer qualquer motivo que pudesse justificar a conduta dos ocupantes da van.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como fato de natureza não criminal, sem prejuízo de posterior alteração da classificação, caso novas provas ou informações sejam obtidas durante eventual investigação.

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