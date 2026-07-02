A Polícia Militar capturou, na manhã desta quinta-feira (2), um jovem de 18 anos que estava foragido da Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Cidade Jardim, em Buritama.

Segundo informações da corporação, os policiais avistaram o suspeito caminhando pelas proximidades de um mercado e, já cientes da existência de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele, realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum entorpecente, arma ou objeto ilícito foi encontrado. No entanto, a consulta aos sistemas policiais confirmou que o jovem era procurado pela Justiça.