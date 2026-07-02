02 de julho de 2026
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Foragido por tráfico é preso durante patrulhamento em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Jovem de 18 anos era procurado pela Justiça por mandado de prisão preventiva
Jovem de 18 anos era procurado pela Justiça por mandado de prisão preventiva

A Polícia Militar capturou, na manhã desta quinta-feira (2), um jovem de 18 anos que estava foragido da Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Cidade Jardim, em Buritama.

Segundo informações da corporação, os policiais avistaram o suspeito caminhando pelas proximidades de um mercado e, já cientes da existência de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele, realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum entorpecente, arma ou objeto ilícito foi encontrado. No entanto, a consulta aos sistemas policiais confirmou que o jovem era procurado pela Justiça.

Após a confirmação do mandado, os policiais deram ciência ao suspeito sobre a ordem judicial e seus direitos constitucionais. Como havia risco de fuga, foi necessário o uso de algemas, procedimento amparado pela legislação e pela jurisprudência vigente.

O capturado foi encaminhado à autoridade policial para o cumprimento das medidas legais e permaneceu à disposição da Justiça.

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