A Polícia Militar capturou, na manhã desta quinta-feira (2), um jovem de 18 anos que estava foragido da Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Cidade Jardim, em Buritama.
Segundo informações da corporação, os policiais avistaram o suspeito caminhando pelas proximidades de um mercado e, já cientes da existência de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele, realizaram a abordagem.
Durante a revista pessoal, nenhum entorpecente, arma ou objeto ilícito foi encontrado. No entanto, a consulta aos sistemas policiais confirmou que o jovem era procurado pela Justiça.
Após a confirmação do mandado, os policiais deram ciência ao suspeito sobre a ordem judicial e seus direitos constitucionais. Como havia risco de fuga, foi necessário o uso de algemas, procedimento amparado pela legislação e pela jurisprudência vigente.
O capturado foi encaminhado à autoridade policial para o cumprimento das medidas legais e permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.