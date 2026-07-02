Um homem foi preso na noite de quarta-feira (1º) por tráfico de drogas após ser flagrado vendendo entorpecentes a um adolescente em Andradina. A prisão foi realizada por policiais militares da Rocam durante patrulhamento.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe passava pelo cruzamento das ruas José Bonifácio e Santa Maria quando percebeu dois indivíduos conversando e realizando a troca de objetos. Diante da suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem.
Com o adolescente foi encontrada uma porção de maconha que, segundo a ocorrência, havia sido entregue pelo adulto momentos antes. Durante a revista no suspeito, os policiais localizaram outras porções de maconha, papelotes de crack, uma balança de precisão e uma faca.
A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária. O adolescente foi ouvido e liberado aos cuidados da avó, enquanto o homem permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.
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