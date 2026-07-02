02 de julho de 2026
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CENTRO DA CIDADE

Ladrão é flagrado com celular furtado e vai preso em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Aparelho foi reconhecido pela vítima durante diligências da Polícia Militar; suspeito teve prisão em flagrante por receptação confirmada.
Aparelho foi reconhecido pela vítima durante diligências da Polícia Militar; suspeito teve prisão em flagrante por receptação confirmada.

Um homem foi preso em flagrante por receptação na quarta-feira (1º), durante uma abordagem da Polícia Militar no cruzamento das avenidas João Antônio de Castilho e Bento da Cruz, em Penápolis.

Segundo a corporação, os policiais abordaram o suspeito e encontraram um aparelho celular cuja procedência levantou suspeitas. Diante da situação, a equipe realizou diligências para identificar a origem do objeto.

Os policiais conseguiram localizar a proprietária do aparelho, que reconheceu o celular como sendo o mesmo furtado de sua posse, confirmando a origem ilícita do equipamento.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Penápolis, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por receptação. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

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