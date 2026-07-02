Um homem foi preso em flagrante por receptação na quarta-feira (1º), durante uma abordagem da Polícia Militar no cruzamento das avenidas João Antônio de Castilho e Bento da Cruz, em Penápolis.

Segundo a corporação, os policiais abordaram o suspeito e encontraram um aparelho celular cuja procedência levantou suspeitas. Diante da situação, a equipe realizou diligências para identificar a origem do objeto.

Os policiais conseguiram localizar a proprietária do aparelho, que reconheceu o celular como sendo o mesmo furtado de sua posse, confirmando a origem ilícita do equipamento.