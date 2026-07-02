Uma denúncia sobre uma motocicleta suspeita de clonagem terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas na quarta-feira (1º), no bairro Cidade Jardim, em Birigui.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram até a rua dos Cravos para averiguar a informação e localizaram a motocicleta com sinais identificadores adulterados, indicando possível clonagem do veículo.
Durante a abordagem, o suspeito confessou aos policiais que mantinha drogas armazenadas em sua residência e que realizava o comércio de entorpecentes no local.
Nas buscas realizadas no imóvel, foram apreendidas porções de cocaína, pasta base de cocaína e maconha. Também foram encontrados uma balança de precisão, materiais utilizados para o preparo das drogas e uma grande quantidade de microtubos destinados ao fracionamento e à comercialização dos entorpecentes.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Birigui, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. A motocicleta adulterada também foi apreendida para perícia.
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