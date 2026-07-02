Uma denúncia sobre uma motocicleta suspeita de clonagem terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas na quarta-feira (1º), no bairro Cidade Jardim, em Birigui.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram até a rua dos Cravos para averiguar a informação e localizaram a motocicleta com sinais identificadores adulterados, indicando possível clonagem do veículo.

Durante a abordagem, o suspeito confessou aos policiais que mantinha drogas armazenadas em sua residência e que realizava o comércio de entorpecentes no local.