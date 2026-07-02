02 de julho de 2026
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MUNDO PET

Feira de adoção de pets acontece neste sábado em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Evento será realizado neste sábado das 8h às 12h, em Araçatuba
Evento será realizado neste sábado das 8h às 12h, em Araçatuba

Quem deseja adotar um animal de estimação terá uma nova oportunidade neste sábado (4), em Araçatuba. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promove mais uma feira de adoção de pets no Supermercados Rosa Felipe, na rua do Fico, das 8h às 12h.

Ao todo, estarão disponíveis sete cães, sendo seis machos e uma fêmea. Todos foram resgatados de situações de abandono ou maus-tratos e já passaram pelos cuidados veterinários necessários.

Segundo o CCZ, os animais estão vacinados, castrados e vermifugados, prontos para ganhar um novo lar. Durante a feira, os visitantes poderão conhecer os cães, interagir com eles e receber informações sobre o comportamento, estado de saúde e os cuidados necessários após a adoção.

Para adotar um dos pets, é preciso ter 18 anos ou mais e apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

A iniciativa busca estimular a adoção responsável e conscientizar a população sobre a importância do compromisso permanente com o bem-estar dos animais.

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