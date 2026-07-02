Quem deseja adotar um animal de estimação terá uma nova oportunidade neste sábado (4), em Araçatuba. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promove mais uma feira de adoção de pets no Supermercados Rosa Felipe, na rua do Fico, das 8h às 12h.

Ao todo, estarão disponíveis sete cães, sendo seis machos e uma fêmea. Todos foram resgatados de situações de abandono ou maus-tratos e já passaram pelos cuidados veterinários necessários.

Segundo o CCZ, os animais estão vacinados, castrados e vermifugados, prontos para ganhar um novo lar. Durante a feira, os visitantes poderão conhecer os cães, interagir com eles e receber informações sobre o comportamento, estado de saúde e os cuidados necessários após a adoção.