A Câmara de Tupi Paulista, cidade a aproximadamente 150 km de Araçatuba, abriu concurso público com salários de até R$ 8.485,93, além de auxílio-alimentação de R$ 1 mil. O edital prevê quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior.
As maiores remunerações são destinadas às funções de Diretor Legislativo/ Administrativo/ Financeiro e Contador, ambas com jornada de 40 horas semanais.
Para candidatos com ensino médio, as oportunidades são para Auxiliar Administrativo, com salário de R$ 4.242,96, e Agente de Secretaria, Recepção e Atendimento, com remuneração de R$ 3.288,30. Todos os cargos também recebem o auxílio-alimentação.
As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora Consesp. A taxa varia entre R$ 20 e R$ 40, conforme o cargo escolhido.
A prova objetiva está prevista para o dia 16 de agosto, em Tupi Paulista, e será composta por questões de conhecimentos específicos, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Informática.
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