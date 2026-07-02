A Câmara de Tupi Paulista, cidade a aproximadamente 150 km de Araçatuba, abriu concurso público com salários de até R$ 8.485,93, além de auxílio-alimentação de R$ 1 mil. O edital prevê quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior.

As maiores remunerações são destinadas às funções de Diretor Legislativo/ Administrativo/ Financeiro e Contador, ambas com jornada de 40 horas semanais.

Para candidatos com ensino médio, as oportunidades são para Auxiliar Administrativo, com salário de R$ 4.242,96, e Agente de Secretaria, Recepção e Atendimento, com remuneração de R$ 3.288,30. Todos os cargos também recebem o auxílio-alimentação.