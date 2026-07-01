A implantação do Centro TEA Paulista em Araçatuba foi tema de um encontro regional realizado nesta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal. O evento, organizado pela vereadora Sol do Autismo (PL), reuniu representantes do Governo do Estado, autoridades municipais, profissionais e entidades ligadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante o encontro, o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, apresentou detalhes sobre o funcionamento da unidade, que deverá atender Araçatuba e os municípios abrangidos pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-2).

Também participaram a deputada estadual Dani Alonso (PL) e o deputado federal Capitão Augusto (PL). Após o evento, eles realizaram uma visita técnica ao terreno indicado para receber o futuro centro, na área do antigo Hospital Modelo, na Avenida Brasília.