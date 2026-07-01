A implantação do Centro TEA Paulista em Araçatuba foi tema de um encontro regional realizado nesta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal. O evento, organizado pela vereadora Sol do Autismo (PL), reuniu representantes do Governo do Estado, autoridades municipais, profissionais e entidades ligadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Durante o encontro, o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, apresentou detalhes sobre o funcionamento da unidade, que deverá atender Araçatuba e os municípios abrangidos pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-2).
Também participaram a deputada estadual Dani Alonso (PL) e o deputado federal Capitão Augusto (PL). Após o evento, eles realizaram uma visita técnica ao terreno indicado para receber o futuro centro, na área do antigo Hospital Modelo, na Avenida Brasília.
Segundo o secretário, após a confirmação oficial da área será elaborado o projeto arquitetônico e, em seguida, ocorrerá a contratação das obras. A gestão da unidade deverá ser feita por uma Organização Social (OS), selecionada por chamamento público.
O Centro TEA Paulista oferecerá atendimento multidisciplinar a crianças, adolescentes e adultos com deficiência e TEA. Entre os serviços previstos estão terapias especializadas, arteterapia, acolhimento, capacitação profissional, atividades de inclusão e apoio às famílias. A proposta é que a unidade funcione 24 horas por dia, sete dias por semana.
O encontro reuniu cerca de 200 participantes, entre representantes de prefeituras, profissionais da área, familiares e entidades. O objetivo foi apresentar o projeto e discutir a ampliação da rede de atendimento especializado na região.
Representantes da Associação Amigos do Autismo de Araçatuba destacaram a crescente demanda por terapias especializadas. Segundo a entidade, atualmente mais de 200 famílias são atendidas, enquanto outras centenas aguardam por vagas.
Durante o evento também foi anunciado o repasse de R$ 500 mil para entidades assistenciais de Araçatuba que atuam no atendimento a pessoas com deficiência, entre elas a AMA, a APAE e o Instituto para Cegos Santa Luzia.
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