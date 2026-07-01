Quem empreende em São Paulo sabe que o cliente já chegou antes na internet do que no balcão. Uma pesquisa rápida no Google, uma olhada no Instagram, um WhatsApp pedindo preço. O problema é que muito pequeno negócio para por aí: vive de rede social e mensagem direta, sem um endereço próprio na web. Isso funciona até o algoritmo mudar, a conta cair ou o concorrente da esquina aparecer melhor posicionado no buscador.

Ter um site profissional resolve esse risco e abre uma porta de vendas que opera 24 horas, sete dias por semana. E, ao contrário do que muito empreendedor ainda acredita, não exige programador, agência ou orçamento de milhares de reais.

Por que depender só de rede social é frágil