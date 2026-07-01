A Polícia Federal realizou uma ofensiva contra um suposto esquema de comercialização ilegal de ouro no interior paulista. A Operação OCCULTUS AURUM, deflagrada na terça-feira (30), mobilizou agentes da Delegacia da Polícia Federal de Jales e resultou na apreensão de ouro, joias, veículos, armamento de grosso calibre, munições e até um laboratório utilizado para o refino do metal precioso.

As investigações tiveram início após a PF identificar indícios de que uma empresa do ramo de joias, sediada em Nova Canaã Paulista, estaria movimentando cifras milionárias incompatíveis com a atividade econômica oficialmente declarada, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos e do ouro comercializado.

Mandados em três municípios

Com autorização da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Nova Canaã Paulista, Rubinéia e Mirassolândia.