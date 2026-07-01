A Polícia Federal realizou uma ofensiva contra um suposto esquema de comercialização ilegal de ouro no interior paulista. A Operação OCCULTUS AURUM, deflagrada na terça-feira (30), mobilizou agentes da Delegacia da Polícia Federal de Jales e resultou na apreensão de ouro, joias, veículos, armamento de grosso calibre, munições e até um laboratório utilizado para o refino do metal precioso.
As investigações tiveram início após a PF identificar indícios de que uma empresa do ramo de joias, sediada em Nova Canaã Paulista, estaria movimentando cifras milionárias incompatíveis com a atividade econômica oficialmente declarada, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos e do ouro comercializado.
Mandados em três municípios
Com autorização da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Nova Canaã Paulista, Rubinéia e Mirassolândia.
Durante as diligências, os agentes localizaram grande quantidade de ouro e joias, além de documentos, equipamentos eletrônicos, celulares e veículos que poderão auxiliar no avanço das investigações.
Um dos fatos que mais chamou a atenção dos investigadores foi a descoberta de um arsenal na residência de um dos alvos da operação, em Nova Canaã Paulista. No imóvel foram apreendidas sete armas de fogo de grosso calibre e milhares de munições, materiais que passarão por perícia para verificar a regularidade da posse, aquisição e eventual ligação com outros crimes.
Laboratório de refino é encontrado
Outro ponto de destaque da operação foi a localização de um laboratório destinado ao refino e à purificação de ouro, instalado nos fundos de um dos imóveis alvo das buscas, na região central de Nova Canaã Paulista.
Segundo a Polícia Federal, o processo utiliza diversos produtos químicos e, por isso, será investigado se o local possuía licenciamento ambiental e autorização dos órgãos competentes para funcionamento. A suspeita é de que a atividade possa representar riscos de contaminação ao solo e ao meio ambiente.
Investigações continuam
Todo o material apreendido será submetido à perícia técnica. A Polícia Federal pretende aprofundar a análise dos documentos, equipamentos eletrônicos e demais evidências para identificar todos os envolvidos, esclarecer a origem do ouro negociado e apurar possíveis crimes relacionados ao esquema investigado.
O inquérito permanece sob responsabilidade da Delegacia da Polícia Federal em Jales, que dará continuidade às investigações para definir as responsabilidades criminais dos suspeitos.
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