Os torcedores de Birigui terão um ponto de encontro especial para acompanhar a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (5), a Prefeitura promove uma edição especial da Feira do Parque do Povo, que contará com a transmissão, em telão, da partida entre Brasil e Noruega.

A programação começa às 15h, reunindo gastronomia, feira de artesanato e brinquedos infláveis para as crianças. Já às 17h, todas as atenções estarão voltadas para o confronto da Seleção Brasileira, em um ambiente preparado para receber famílias, amigos e apaixonados por futebol.

A iniciativa busca transformar o Parque do Povo em um grande espaço de convivência, oferecendo lazer, entretenimento e incentivo ao comércio local durante um dos momentos mais aguardados da competição mundial.