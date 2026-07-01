Os torcedores de Birigui terão um ponto de encontro especial para acompanhar a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (5), a Prefeitura promove uma edição especial da Feira do Parque do Povo, que contará com a transmissão, em telão, da partida entre Brasil e Noruega.
A programação começa às 15h, reunindo gastronomia, feira de artesanato e brinquedos infláveis para as crianças. Já às 17h, todas as atenções estarão voltadas para o confronto da Seleção Brasileira, em um ambiente preparado para receber famílias, amigos e apaixonados por futebol.
A iniciativa busca transformar o Parque do Povo em um grande espaço de convivência, oferecendo lazer, entretenimento e incentivo ao comércio local durante um dos momentos mais aguardados da competição mundial.
Além da transmissão da partida, o público poderá aproveitar diversas opções gastronômicas oferecidas pelos expositores da feira, prestigiar o trabalho de artesãos da cidade e garantir diversão para o público infantil com brinquedos infláveis.
Torcida com respeito e inclusão
A Prefeitura de Birigui também aproveitou a ocasião para reforçar um pedido importante à população: que as comemorações sejam realizadas sem a utilização de fogos de artifício com estampido.
Segundo a administração municipal, a medida busca garantir uma torcida mais inclusiva e respeitosa, preservando o bem-estar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, pessoas acamadas e animais, que podem ser afetados pelo excesso de ruídos.
A expectativa é de que centenas de pessoas participem da programação, transformando o Parque do Povo em um grande palco de apoio à Seleção Brasileira na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Serviço
- Local: Parque do Povo – Birigui
- Data: Domingo, 5 de julho
- Feira: A partir das 15h
- Brasil x Noruega: 17h
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