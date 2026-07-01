01 de julho de 2026
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SAÚDE PÚBLICA

Andradina tem 13 equipes de Saúde da Família com nota máxima

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, destacou que o desempenho das equipes influencia os repasses do Ministério da Saúde ao município
A secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, destacou que o desempenho das equipes influencia os repasses do Ministério da Saúde ao município

Andradina teve 13 das 16 equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) classificadas com nota máxima na avaliação preliminar do Ministério da Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2026. O desempenho influencia os repasses federais destinados à Atenção Básica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre as 16 equipes avaliadas, 13 receberam nota 10 e conceito "Ótimo". Outras duas obtiveram nota 8,25, com classificação "Bom", e uma alcançou nota 5, enquadrada como "Suficiente".

Receberam nota máxima as equipes:

  • ESF Benfica 22, 23 e 24;
  • ESF CSI 10 e 11;
  • ESF Dantas 13 e 14;
  • ESF Dr. Mário 25;
  • ESF Mineira 15, 16 e 17;
  • ESF Norte 18 e 19.

As equipes ESF CSI 12 e ESF Dr. Mário 26 receberam nota 8,25. Já a equipe Qualis Rural obteve nota 5.

A avaliação considera indicadores da Atenção Primária, como cobertura vacinal, acompanhamento de gestantes, controle de doenças crônicas, visitas domiciliares e acesso da população aos serviços de saúde.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, a pontuação também impacta os repasses financeiros do Ministério da Saúde para o município.

A Prefeitura informou que as equipes que não alcançaram a nota máxima passarão por acompanhamento técnico para melhorar os indicadores nas próximas avaliações.

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