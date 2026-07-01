Andradina teve 13 das 16 equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) classificadas com nota máxima na avaliação preliminar do Ministério da Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2026. O desempenho influencia os repasses federais destinados à Atenção Básica.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre as 16 equipes avaliadas, 13 receberam nota 10 e conceito "Ótimo". Outras duas obtiveram nota 8,25, com classificação "Bom", e uma alcançou nota 5, enquadrada como "Suficiente".
Receberam nota máxima as equipes:
- ESF Benfica 22, 23 e 24;
- ESF CSI 10 e 11;
- ESF Dantas 13 e 14;
- ESF Dr. Mário 25;
- ESF Mineira 15, 16 e 17;
- ESF Norte 18 e 19.
As equipes ESF CSI 12 e ESF Dr. Mário 26 receberam nota 8,25. Já a equipe Qualis Rural obteve nota 5.
A avaliação considera indicadores da Atenção Primária, como cobertura vacinal, acompanhamento de gestantes, controle de doenças crônicas, visitas domiciliares e acesso da população aos serviços de saúde.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, a pontuação também impacta os repasses financeiros do Ministério da Saúde para o município.
A Prefeitura informou que as equipes que não alcançaram a nota máxima passarão por acompanhamento técnico para melhorar os indicadores nas próximas avaliações.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.