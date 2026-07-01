Andradina teve 13 das 16 equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) classificadas com nota máxima na avaliação preliminar do Ministério da Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2026. O desempenho influencia os repasses federais destinados à Atenção Básica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre as 16 equipes avaliadas, 13 receberam nota 10 e conceito "Ótimo". Outras duas obtiveram nota 8,25, com classificação "Bom", e uma alcançou nota 5, enquadrada como "Suficiente".

Receberam nota máxima as equipes: