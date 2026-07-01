01 de julho de 2026
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FATALIDADE

Motociclista morre em colisão com SUV em Rio Preto

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motociclista de 62 anos morreu após colisão com um Hyundai Creta em São José do Rio Preto
Motociclista de 62 anos morreu após colisão com um Hyundai Creta em São José do Rio Preto

Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na manhã desta quarta-feira (1º), em São José do Rio Preto. Um motociclista de 62 anos morreu após a moto que conduzia se envolver em uma colisão com um veículo utilitário esportivo (SUV) no cruzamento da Avenida Bady Bassitt com a Rua Penita.

De acordo com informações obtidas no local, testemunhas relataram à Guarda Civil Municipal (GCM) que o motociclista teria atravessado o cruzamento com o semáforo fechado para sua direção, momento em que foi atingido por um Hyundai Creta que seguia pela via preferencial.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas constataram o óbito.

A motorista do automóvel, uma mulher de 39 anos, não ficou ferida. Ela permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência e colaborou com os procedimentos.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica para esclarecer a dinâmica da colisão. Após os exames periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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