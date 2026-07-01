Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na manhã desta quarta-feira (1º), em São José do Rio Preto. Um motociclista de 62 anos morreu após a moto que conduzia se envolver em uma colisão com um veículo utilitário esportivo (SUV) no cruzamento da Avenida Bady Bassitt com a Rua Penita.
De acordo com informações obtidas no local, testemunhas relataram à Guarda Civil Municipal (GCM) que o motociclista teria atravessado o cruzamento com o semáforo fechado para sua direção, momento em que foi atingido por um Hyundai Creta que seguia pela via preferencial.
Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas constataram o óbito.
A motorista do automóvel, uma mulher de 39 anos, não ficou ferida. Ela permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência e colaborou com os procedimentos.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica para esclarecer a dinâmica da colisão. Após os exames periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.