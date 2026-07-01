Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na manhã desta quarta-feira (1º), em São José do Rio Preto. Um motociclista de 62 anos morreu após a moto que conduzia se envolver em uma colisão com um veículo utilitário esportivo (SUV) no cruzamento da Avenida Bady Bassitt com a Rua Penita.

De acordo com informações obtidas no local, testemunhas relataram à Guarda Civil Municipal (GCM) que o motociclista teria atravessado o cruzamento com o semáforo fechado para sua direção, momento em que foi atingido por um Hyundai Creta que seguia pela via preferencial.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas constataram o óbito.