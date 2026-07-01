A comarca de Birigui instala oficialmente nesta sexta-feira (3) a Vara da Família e das Sucessões e a primeira UPJ (Unidade de Processamento Judicial) Mista da comarca. A cerimônia será realizada às 10h, no Salão do Júri do Fórum, com a presença do presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Francisco Eduardo Loureiro.
A nova vara amplia a estrutura do Judiciário no município e permitirá maior especialização no julgamento de processos envolvendo divórcios, guarda de filhos, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, inventários e partilhas de bens, entre outras demandas. A unidade será conduzida pelo juiz Vinicius Gonçalves Porto Nascimento.
Além da nova vara, o Fórum passa a contar com a primeira UPJ Mista da comarca, responsável pelo processamento das ações da 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, além da própria Vara da Família e das Sucessões. A coordenação ficará sob responsabilidade da juíza Cassia de Abreu.
Conhecida no Judiciário como “Cartório do Futuro”, a UPJ centraliza atividades administrativas e cartorárias das varas participantes, permitindo atuação mais integrada entre magistrados e servidores. O objetivo é otimizar o fluxo de trabalho, redistribuir recursos humanos e acelerar a tramitação dos processos.
Apesar do compartilhamento da estrutura administrativa, as varas mantêm autonomia para o julgamento das ações. Segundo estudos do TJ-SP, o modelo pode elevar em até 60% a produtividade em comparação ao sistema tradicional de cartórios.
Em nota à imprensa, o diretor do Fórum de Birigui, juiz Eric Douglas Soares Gomes, afirmou que a implantação das novas unidades representa um avanço histórico para a Justiça local. Segundo ele, a criação da Vara da Família amplia a capacidade de atendimento em áreas que impactam diretamente a vida das pessoas, com mais especialização e eficiência.
A comarca de Birigui atende uma população de aproximadamente 119 mil habitantes e possui cerca de 27 mil processos em tramitação. Ela integra a 36ª Circunscrição Judiciária e a 2ª Região Administrativa Judiciária, ambas com sede em Araçatuba.
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