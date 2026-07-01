A comarca de Birigui instala oficialmente nesta sexta-feira (3) a Vara da Família e das Sucessões e a primeira UPJ (Unidade de Processamento Judicial) Mista da comarca. A cerimônia será realizada às 10h, no Salão do Júri do Fórum, com a presença do presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Francisco Eduardo Loureiro.

A nova vara amplia a estrutura do Judiciário no município e permitirá maior especialização no julgamento de processos envolvendo divórcios, guarda de filhos, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, inventários e partilhas de bens, entre outras demandas. A unidade será conduzida pelo juiz Vinicius Gonçalves Porto Nascimento.

Além da nova vara, o Fórum passa a contar com a primeira UPJ Mista da comarca, responsável pelo processamento das ações da 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, além da própria Vara da Família e das Sucessões. A coordenação ficará sob responsabilidade da juíza Cassia de Abreu.