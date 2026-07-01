A paixão pela Seleção Brasileira ganhou uma forma diferente em Araçatuba. O atleta Pedro Henrique Sousa Ferreira, de 21 anos, aceitou o desafio de transformar o próprio cabelo em uma bandeira do Brasil.
O resultado foi fruto de um trabalho coletivo que reuniu quatro profissionais e cerca de quatro horas de dedicação. A preparação inicial foi feita pela barbeira Isabelly Carolina Abreu da Silva. Em seguida, Janaína dos Santos realizou o processo de descoloração. Depois, o barbeiro Fábio Fornagero fez o corte que serviu de base para o desenho. Por fim, Luis Gustavo da Silva Lopes pintou o cabelo com as cores da bandeira brasileira.
Para apresentar o resultado, o grupo escolheu a Rua Coelho Neto, em Araçatuba, decorada com pinturas temáticas da Copa do Mundo, bandeiras do Brasil e símbolos ligados à torcida brasileira. O vídeo da transformação foi publicado nas redes sociais e rapidamente ganhou visualizações, compartilhamentos e comentários.
Desde então, Pedro Henrique conta que a repercussão tem sido grande. Segundo ele, muitas pessoas o reconhecem nas ruas, pedem fotos e elogiam a homenagem à Seleção.
O sucesso também refletiu no trabalho dos barbeiros. De acordo com os profissionais, a divulgação despertou o interesse de outros clientes por cortes e pinturas temáticas inspiradas na Copa do Mundo.
Animado com a campanha da Seleção, Pedro Henrique pretende manter o visual durante toda a competição. A ideia é retocar as cores sempre que necessário e seguir com a bandeira estampada no cabelo até a busca pelo hexacampeonato.
A confiança aumentou após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, resultado que garantiu a classificação para as oitavas de final. Agora, a expectativa é pelo confronto contra a Noruega, marcado para domingo.
Mais do que um corte de cabelo, a iniciativa se transformou em uma demonstração criativa de apoio à Seleção Brasileira.
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