A paixão pela Seleção Brasileira ganhou uma forma diferente em Araçatuba. O atleta Pedro Henrique Sousa Ferreira, de 21 anos, aceitou o desafio de transformar o próprio cabelo em uma bandeira do Brasil.

O resultado foi fruto de um trabalho coletivo que reuniu quatro profissionais e cerca de quatro horas de dedicação. A preparação inicial foi feita pela barbeira Isabelly Carolina Abreu da Silva. Em seguida, Janaína dos Santos realizou o processo de descoloração. Depois, o barbeiro Fábio Fornagero fez o corte que serviu de base para o desenho. Por fim, Luis Gustavo da Silva Lopes pintou o cabelo com as cores da bandeira brasileira.

Para apresentar o resultado, o grupo escolheu a Rua Coelho Neto, em Araçatuba, decorada com pinturas temáticas da Copa do Mundo, bandeiras do Brasil e símbolos ligados à torcida brasileira. O vídeo da transformação foi publicado nas redes sociais e rapidamente ganhou visualizações, compartilhamentos e comentários.