A Prefeitura de Araçatuba emitiu nesta terça-feira (30) três ordens de serviço para obras em diferentes regiões da cidade, totalizando R$ 1.879.300,00 em investimentos. O maior aporte será destinado à implantação de infraestrutura de drenagem pluvial nos bairros Jardim Etharari e Lago Azul.
A obra, orçada em R$ 1.477.000,00, representa cerca de 80% do valor total dos investimentos anunciados. O serviço será executado pela empresa Copel Construções Indústria e Comércio Ltda., com prazo de conclusão de seis meses.
Além da drenagem, a Prefeitura autorizou obras de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndio no Complexo Cultural Bandeiras, com investimento de R$ 237,4 mil e prazo de três meses. Os serviços ficarão sob responsabilidade da empresa Redfire Sistemas de Segurança e Combate a Incêndio Ltda.
Também foi emitida ordem de serviço para a reforma do Centro Comunitário Sociedade Amigos do Bairro Nossa Senhora Aparecida. A obra, avaliada em R$ 164,9 mil, será executada pela empresa DAP ATA Engenharia e Construções Ltda., com prazo de três meses.
Segundo o prefeito Lucas Zanatta, os investimentos fazem parte do planejamento da administração para ampliar a infraestrutura urbana e melhorar os equipamentos públicos da cidade.
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