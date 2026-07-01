A Prefeitura de Araçatuba emitiu nesta terça-feira (30) três ordens de serviço para obras em diferentes regiões da cidade, totalizando R$ 1.879.300,00 em investimentos. O maior aporte será destinado à implantação de infraestrutura de drenagem pluvial nos bairros Jardim Etharari e Lago Azul.

A obra, orçada em R$ 1.477.000,00, representa cerca de 80% do valor total dos investimentos anunciados. O serviço será executado pela empresa Copel Construções Indústria e Comércio Ltda., com prazo de conclusão de seis meses.

Além da drenagem, a Prefeitura autorizou obras de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndio no Complexo Cultural Bandeiras, com investimento de R$ 237,4 mil e prazo de três meses. Os serviços ficarão sob responsabilidade da empresa Redfire Sistemas de Segurança e Combate a Incêndio Ltda.