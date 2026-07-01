Duas lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) que já cumprem pena nas penitenciárias de Valparaíso e Lavínia, na região de Araçatuba, foram alvos da Operação Coluna Sul, deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º). Os mandados de prisão foram cumpridos pelo Gaeco de Araçatuba, em apoio à megaoperação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de Santa Catarina.
Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois detentos já estavam recolhidos no sistema prisional paulista e receberam novas ordens judiciais expedidas pela Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.
A Operação Coluna Sul é considerada a maior já realizada pelo Gaeco catarinense e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa com atuação em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
Ao todo, foram expedidas 320 ordens judiciais, sendo 151 mandados de prisão temporária e 169 de busca e apreensão. Até o momento, 138 pessoas foram presas, sendo sete em flagrante.
Em São Paulo, foram cumpridos 12 mandados de prisão, além de três prisões em flagrante. Parte dessas ordens teve apoio do Gaeco de Araçatuba, responsável pelo cumprimento dos mandados nas unidades prisionais de Valparaíso e Lavínia.
A investigação é um desdobramento da Operação Maserati e apura a atuação de integrantes da facção em crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios e porte ilegal de armas de fogo, inclusive com a coordenação de ações criminosas de dentro dos presídios.
A ofensiva mobilizou centenas de agentes de segurança pública em seis estados. Em Santa Catarina, foram empregados mais de 650 profissionais, além de helicópteros e quase 200 viaturas.
Durante o cumprimento de mandados no Paraná, um dos investigados reagiu à abordagem e houve confronto com policiais da RONE. O suspeito, apontado como integrante da facção criminosa, morreu após trocar tiros com as equipes.
As investigações seguem sob sigilo e novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento do processo.
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