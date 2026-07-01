Duas lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) que já cumprem pena nas penitenciárias de Valparaíso e Lavínia, na região de Araçatuba, foram alvos da Operação Coluna Sul, deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º). Os mandados de prisão foram cumpridos pelo Gaeco de Araçatuba, em apoio à megaoperação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de Santa Catarina.

Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois detentos já estavam recolhidos no sistema prisional paulista e receberam novas ordens judiciais expedidas pela Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.

A Operação Coluna Sul é considerada a maior já realizada pelo Gaeco catarinense e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa com atuação em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.