01 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

GEP prende manicure com cocaína, crack e maconha em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Denúncia anônima levou equipes do Grupamento Especializado de Patrulhamento até o bairro Manoel Pires, onde a suspeita foi flagrada com drogas prontas para comercialização e dinheiro em notas trocadas
Denúncia anônima levou equipes do Grupamento Especializado de Patrulhamento até o bairro Manoel Pires, onde a suspeita foi flagrada com drogas prontas para comercialização e dinheiro em notas trocadas

Uma denúncia feita por um morador resultou na prisão em flagrante de uma manicure, de 36 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (30), no bairro Manoel Pires, em Araçatuba. A ação foi realizada por equipes do Grupamento Especializado de Patrulhamento (GEP), da Guarda Civil Municipal.

Segundo as informações apuradas, os guardas realizavam patrulhamento quando foram abordados por um cidadão que, temendo represálias, optou por não revelar sua identidade. O denunciante informou que uma mulher estaria comercializando entorpecentes na Rua Jacob Floriano.

Diante da informação, a equipe seguiu imediatamente para o endereço indicado e localizou a suspeita. Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram R$ 100 em dinheiro, distribuídos em notas de pequeno valor, além de 22 microtubos contendo cocaína, duas porções de maconha e três porções de crack, todos prontos para a venda.

Ainda conforme o registro policial, ao ser questionada, a mulher assumiu a propriedade do dinheiro e dos entorpecentes apreendidos.

Ela foi conduzida ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Após a formalização do flagrante por tráfico de drogas, a manicure permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça. As drogas e o dinheiro foram apreendidos para perícia e investigação.

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