01 de julho de 2026
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TROCA DE COMANDO

Coronel Osny assume Secretaria de Administração de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Ex-secretário de Mobilidade Urbana retorna ao governo municipal e passa a comandar uma das principais pastas da Prefeitura
Ex-secretário de Mobilidade Urbana retorna ao governo municipal e passa a comandar uma das principais pastas da Prefeitura

A Prefeitura de Araçatuba oficializou a nomeação do coronel da reserva da Polícia Militar Osny Henrique Caldeira para o cargo de secretário municipal de Administração. O ato foi publicado na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Município e entrou em vigor na mesma data.

Caldeira passa a responder pela pasta em substituição ao coronel Nilton César Zacarias Pereira, assumindo a condução da estrutura administrativa da administração municipal.

Esta não será a primeira passagem do novo secretário pelo Executivo. Entre 2023 e 2024, ele esteve à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, período em que integrou a equipe de governo.

Antes da atuação no município, construiu uma trajetória de mais de três décadas na Polícia Militar do Estado de São Paulo, exercendo funções de comando, entre elas a liderança do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (28º BPM/I), em Andradina.

A Secretaria Municipal de Administração é responsável por áreas estratégicas da Prefeitura, como gestão de pessoal, patrimônio público, processos de compras, licitações, contratos administrativos, modernização da estrutura pública e suporte ao funcionamento das demais secretarias.

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