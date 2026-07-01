A Prefeitura de Araçatuba oficializou a nomeação do coronel da reserva da Polícia Militar Osny Henrique Caldeira para o cargo de secretário municipal de Administração. O ato foi publicado na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Município e entrou em vigor na mesma data.

Caldeira passa a responder pela pasta em substituição ao coronel Nilton César Zacarias Pereira, assumindo a condução da estrutura administrativa da administração municipal.

Esta não será a primeira passagem do novo secretário pelo Executivo. Entre 2023 e 2024, ele esteve à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, período em que integrou a equipe de governo.