Os moradores de Araçatuba que desejam deixar de receber o carnê impresso do IPTU já podem solicitar a adesão ao programa IPTU Digital. O cadastro permanece disponível até o dia 30 de setembro e garante que, a partir do exercício de 2027, toda a emissão do imposto seja realizada exclusivamente em formato eletrônico.

A solicitação deve ser feita por meio do portal Araçatuba Digital. Após acessar o sistema com login e senha, o contribuinte poderá visualizar os imóveis vinculados ao seu CPF ou CNPJ e escolher aqueles que passarão a utilizar a modalidade digital.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a iniciativa busca facilitar o acesso aos boletos e demais informações do tributo, além de reduzir o consumo de papel e contribuir com práticas mais sustentáveis.