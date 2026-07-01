Os moradores de Araçatuba que desejam deixar de receber o carnê impresso do IPTU já podem solicitar a adesão ao programa IPTU Digital. O cadastro permanece disponível até o dia 30 de setembro e garante que, a partir do exercício de 2027, toda a emissão do imposto seja realizada exclusivamente em formato eletrônico.
A solicitação deve ser feita por meio do portal Araçatuba Digital. Após acessar o sistema com login e senha, o contribuinte poderá visualizar os imóveis vinculados ao seu CPF ou CNPJ e escolher aqueles que passarão a utilizar a modalidade digital.
Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a iniciativa busca facilitar o acesso aos boletos e demais informações do tributo, além de reduzir o consumo de papel e contribuir com práticas mais sustentáveis.
Podem realizar a adesão proprietários, compromissários compradores e sócios do imóvel. No caso de empresas, o procedimento deve ser efetuado por um representante cadastrado, como sócio, diretor, presidente ou responsável legal.
Se houver divergências no cadastro ou o imóvel não aparecer na relação disponível no sistema, a atualização poderá ser solicitada pelo protocolo digital ou presencialmente na unidade do Atende Fácil.
Após a confirmação da adesão, o carnê deixará de ser enviado pelos Correios e ficará disponível apenas pela plataforma digital.
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