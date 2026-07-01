01 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SERVIÇO PÚBLICO

Prazo para aderir ao IPTU Digital em Araçatuba segue aberto

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Contribuintes têm até 30 de setembro para optar pela versão eletrônica do carnê, que passa a valer a partir de 2027
Contribuintes têm até 30 de setembro para optar pela versão eletrônica do carnê, que passa a valer a partir de 2027

Os moradores de Araçatuba que desejam deixar de receber o carnê impresso do IPTU já podem solicitar a adesão ao programa IPTU Digital. O cadastro permanece disponível até o dia 30 de setembro e garante que, a partir do exercício de 2027, toda a emissão do imposto seja realizada exclusivamente em formato eletrônico.

A solicitação deve ser feita por meio do portal Araçatuba Digital. Após acessar o sistema com login e senha, o contribuinte poderá visualizar os imóveis vinculados ao seu CPF ou CNPJ e escolher aqueles que passarão a utilizar a modalidade digital.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a iniciativa busca facilitar o acesso aos boletos e demais informações do tributo, além de reduzir o consumo de papel e contribuir com práticas mais sustentáveis.

Podem realizar a adesão proprietários, compromissários compradores e sócios do imóvel. No caso de empresas, o procedimento deve ser efetuado por um representante cadastrado, como sócio, diretor, presidente ou responsável legal.

Se houver divergências no cadastro ou o imóvel não aparecer na relação disponível no sistema, a atualização poderá ser solicitada pelo protocolo digital ou presencialmente na unidade do Atende Fácil.

Após a confirmação da adesão, o carnê deixará de ser enviado pelos Correios e ficará disponível apenas pela plataforma digital.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários