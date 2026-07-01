A partir desta quarta-feira (1º), três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba passarão a atender a população até as 22h. A ampliação do horário vale para as unidades dos bairros Jardim TV, Etheocle Turrini e São José.

Com a mudança, os moradores terão acesso, também no período noturno, a consultas médicas, atendimentos de enfermagem, serviços farmacêuticos, vacinação, curativos e testes rápidos. A iniciativa faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a oferta de atendimento na atenção primária.

Segundo a administração municipal, a medida busca facilitar o acesso de pessoas que trabalham durante o dia e encontram dificuldades para procurar uma unidade de saúde no horário comercial.