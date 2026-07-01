01 de julho de 2026
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NOVOS HORÁRIOS

3 UBSs de Araçatuba ampliam atendimento até as 22h nesta quarta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Novas unidades passam a funcionar em horário estendido para ampliar o acesso à atenção básica e reduzir a procura por atendimentos de urgência.
Novas unidades passam a funcionar em horário estendido para ampliar o acesso à atenção básica e reduzir a procura por atendimentos de urgência.

A partir desta quarta-feira (1º), três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba passarão a atender a população até as 22h. A ampliação do horário vale para as unidades dos bairros Jardim TV, Etheocle Turrini e São José.

Com a mudança, os moradores terão acesso, também no período noturno, a consultas médicas, atendimentos de enfermagem, serviços farmacêuticos, vacinação, curativos e testes rápidos. A iniciativa faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a oferta de atendimento na atenção primária.

Segundo a administração municipal, a medida busca facilitar o acesso de pessoas que trabalham durante o dia e encontram dificuldades para procurar uma unidade de saúde no horário comercial.

Com a inclusão das três UBSs, o município passa a contar com seis unidades funcionando até as 22h de segunda a sexta-feira. Além delas, a UBS do Planalto mantém o atendimento em horário estendido, enquanto as unidades Morada dos Nobres e Umuarama II seguem abertas 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana.

De acordo com a Secretaria de Saúde, um dos objetivos da ampliação é reduzir a demanda no Pronto-Socorro Municipal, direcionando casos de baixa complexidade para as unidades básicas e reservando o atendimento de urgência para situações mais graves.

Para viabilizar a extensão do funcionamento, novos profissionais foram contratados, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e atendentes.

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