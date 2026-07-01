Motoristas que utilizam rodovias do interior paulista passam a pagar mais caro nas praças de pedágio desde a meia-noite desta quarta-feira (1º). O reajuste foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e publicado no Diário Oficial do Estado.

Na região de Araçatuba, os novos valores serão aplicados nas praças da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), localizadas em Glicério (R$ 11,10), Rubiácea (R$ 9,50), Lavínia (R$ 7,50), Guaraçaí (R$ 7,30) e Castilho (R$ 5,40).

Também haverá alteração nas tarifas em rodovias da região de Bauru. Na Marechal Rondon, os motoristas passarão a pagar R$ 8,90 em Avaí, R$ 8,40 em Pirajuí e R$ 10,00 em Promissão.