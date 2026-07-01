Estudantes da rede estadual de ensino da região de Araçatuba foram homenageados nesta semana durante a cerimônia de premiação da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (OMASP). O evento reuniu alunos, familiares, professores e representantes da Educação para reconhecer o desempenho dos participantes na competição.

Ao todo, 744 estudantes da região conquistaram medalhas nesta edição da olimpíada. Desse total, 113 receberam medalha de ouro, 214 ficaram com a prata e 417 conquistaram o bronze. Professores e escolas que se destacaram pelo desempenho dos alunos também foram reconhecidos durante a cerimônia.

O evento foi realizado nesta segunda (29), na Igreja Universitária do UniSALESIANO em Araçatuba, reunindo estudantes, familiares, professores e representantes da Educação.