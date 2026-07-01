Estudantes da rede estadual de ensino da região de Araçatuba foram homenageados nesta semana durante a cerimônia de premiação da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (OMASP). O evento reuniu alunos, familiares, professores e representantes da Educação para reconhecer o desempenho dos participantes na competição.
Ao todo, 744 estudantes da região conquistaram medalhas nesta edição da olimpíada. Desse total, 113 receberam medalha de ouro, 214 ficaram com a prata e 417 conquistaram o bronze. Professores e escolas que se destacaram pelo desempenho dos alunos também foram reconhecidos durante a cerimônia.
O evento foi realizado nesta segunda (29), na Igreja Universitária do UniSALESIANO em Araçatuba, reunindo estudantes, familiares, professores e representantes da Educação.
A cerimônia contou com a presença do Dirigente Regional de Ensino da região de Araçatuba, Marcelo Bevilaqua, que destacou a importância da iniciativa como uma forma de reconhecer o esforço de toda a comunidade escolar. Segundo ele, a OMASP premia e valoriza não apenas os alunos, mas também professores e escolas que se destacam pelo incentivo à aprendizagem.
A OMASP é promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) com o objetivo de estimular o aprendizado da Matemática e incentivar os estudantes da rede pública a desenvolverem habilidades por meio de desafios da disciplina.
Os alunos que conquistaram medalha de ouro ainda disputarão a fase estadual da OMASP, prevista para agosto, representando suas escolas e a região de Araçatuba.
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