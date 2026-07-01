A rápida resposta da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens suspeitos de participação no roubo a uma sorveteria em Birigui. As detenções ocorreram na terça-feira (30), menos de 24 horas após o crime registrado no município.

As diligências tiveram início após os policiais identificarem a última localização do telefone celular levado durante o assalto.

Com base nas informações obtidas, equipes intensificaram o patrulhamento no bairro Portal da Pérola II, onde localizaram a motocicleta utilizada na fuga dos criminosos. O veículo ainda estava com o motor quente, indicando que havia sido utilizado pouco antes da chegada da equipe.