A rápida resposta da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens suspeitos de participação no roubo a uma sorveteria em Birigui. As detenções ocorreram na terça-feira (30), menos de 24 horas após o crime registrado no município.
As diligências tiveram início após os policiais identificarem a última localização do telefone celular levado durante o assalto.
Com base nas informações obtidas, equipes intensificaram o patrulhamento no bairro Portal da Pérola II, onde localizaram a motocicleta utilizada na fuga dos criminosos. O veículo ainda estava com o motor quente, indicando que havia sido utilizado pouco antes da chegada da equipe.
Durante a ação, dois homens tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos policiais, mas foram alcançados e detidos.
As abordagens ocorreram em dois imóveis distintos do mesmo bairro.
Nas buscas realizadas, a Polícia Militar apreendeu uma réplica de pistola, um capacete com características compatíveis com o utilizado pelos autores durante o roubo e a chave da motocicleta, que havia sido escondida na residência de um dos investigados.
De acordo com a corporação, as evidências reunidas durante a ocorrência, aliadas à confissão dos dois suspeitos, fortaleceram os indícios de autoria do crime.
Os homens, de 27 e 39 anos, foram conduzidos à delegacia sede, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.
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