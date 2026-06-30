Uma abordagem de rotina da Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui terminou com a apreensão de uma motocicleta adulterada e a fuga de seu condutor na manhã desta terça-feira (30), na região central da cidade.

Os guardas realizavam patrulhamento preventivo quando flagraram uma Honda Biz 125 branca trafegando na contramão pela Rua Conselheiro Antônio Prado, nas proximidades da Praça James Mellor. Após a infração, o motociclista estacionou o veículo em um bolsão de estacionamento, momento em que foi abordado pela equipe.

Durante a fiscalização, os agentes solicitaram a documentação da motocicleta. No entanto, antes que a verificação fosse concluída, o condutor abandonou a Biz e fugiu correndo, não sendo localizado.