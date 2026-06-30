Uma abordagem de rotina da Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui terminou com a apreensão de uma motocicleta adulterada e a fuga de seu condutor na manhã desta terça-feira (30), na região central da cidade.
Os guardas realizavam patrulhamento preventivo quando flagraram uma Honda Biz 125 branca trafegando na contramão pela Rua Conselheiro Antônio Prado, nas proximidades da Praça James Mellor. Após a infração, o motociclista estacionou o veículo em um bolsão de estacionamento, momento em que foi abordado pela equipe.
Durante a fiscalização, os agentes solicitaram a documentação da motocicleta. No entanto, antes que a verificação fosse concluída, o condutor abandonou a Biz e fugiu correndo, não sendo localizado.
Ao consultarem os dados da placa nos sistemas policiais, os guardas constataram uma irregularidade surpreendente. A identificação afixada na motocicleta pertencia, na realidade, a um automóvel Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, registrado na cidade de Caxias do Sul (RS).
Na vistoria veicular, a equipe ainda verificou outros indícios de adulteração. O número do chassi estava ilegível, impossibilitando sua identificação, além de a motocicleta apresentar ausência das travas do banco e do compartimento de carga, características que reforçam a suspeita de adulteração dos sinais identificadores.
Diante das irregularidades, a Honda Biz foi apreendida e encaminhada ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. O veículo permaneceu à disposição da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar o condutor que fugiu e apurar a verdadeira origem da motocicleta.
As circunstâncias levantadas pela GCM indicam a possível prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto na legislação brasileira, além de outras infrações que poderão ser confirmadas no decorrer da investigação.
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