A Prefeitura de Birigui oficializou nesta terça-feira (30) uma mudança no comando da Secretaria Municipal de Saúde. A prefeita Samanta Borini (PSD) exonerou Patrícia Gomes Ferreira Silva do cargo de secretária e nomeou Carmencita Rodrigues Paludetto para assumir a pasta de forma imediata.
Patrícia deixou o cargo a pedido. O motivo não foi formalmente informado, mas a reportagem apurou que a ex-secretária teria pedido o desligamento para se dedicar a outros projetos pessoais.
A troca ocorre em um momento de forte repercussão política, às vésperas da apresentação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI), instaurada pela Câmara Municipal para apurar denúncias de possíveis irregularidades em contratos da Santa Casa de Birigui, hospital que permanece sob intervenção da administração municipal.
Carmencita já estava à frente da intervenção da Santa Casa desde março deste ano, quando foi designada para assumir a gestão da unidade após o surgimento de denúncias envolvendo contratos do hospital. Com a nova nomeação, ela passa a acumular as funções de secretária municipal de Saúde e interventora da Santa Casa, permanecendo responsável pela administração da instituição hospitalar.
A reportagem apurou que, neste momento, não haverá a nomeação de um novo interventor, mantendo Carmencita à frente das duas funções simultaneamente.
Com a nomeação, Carmencita Rodrigues Paludetto passará a acumular as funções de secretária municipal de Saúde e interventora da Santa Casa. Apesar de exercer os dois cargos, ela receberá apenas a remuneração correspondente ao cargo de secretária municipal, sem pagamento adicional pela função de interventora.
Na prática, a medida também representa uma redução de despesas para a Santa Casa, que deixará de arcar com o custo da remuneração destinada ao cargo de interventor, uma vez que a gestão da unidade continuará sendo exercida pela mesma profissional, sem geração de um novo vencimento para a função.
Matéria atualizada às 21h22
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