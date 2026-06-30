A Prefeitura de Birigui oficializou nesta terça-feira (30) uma mudança no comando da Secretaria Municipal de Saúde. A prefeita Samanta Borini (PSD) exonerou Patrícia Gomes Ferreira Silva do cargo de secretária e nomeou Carmencita Rodrigues Paludetto para assumir a pasta de forma imediata.

Patrícia deixou o cargo a pedido. O motivo não foi formalmente informado, mas a reportagem apurou que a ex-secretária teria pedido o desligamento para se dedicar a outros projetos pessoais.

A troca ocorre em um momento de forte repercussão política, às vésperas da apresentação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI), instaurada pela Câmara Municipal para apurar denúncias de possíveis irregularidades em contratos da Santa Casa de Birigui, hospital que permanece sob intervenção da administração municipal.