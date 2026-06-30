A Câmara Municipal de Andradina realizou nesta segunda-feira (29) uma jornada legislativa com duas sessões consecutivas, antecipadas em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo. Durante os trabalhos, os vereadores aprovaram projetos considerados importantes para o planejamento financeiro do município e para a reorganização administrativa do Poder Legislativo.
Na 22ª Sessão Ordinária, foi aprovado, em segundo turno e em redação final, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027. A proposta, encaminhada pelo Poder Executivo, define as metas e prioridades da administração municipal e serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano.
A matéria recebeu aprovação por votação simbólica, com maioria simples dos vereadores presentes, concluindo a tramitação no Legislativo.
Logo após o encerramento da sessão ordinária, os parlamentares participaram da 2ª Sessão Extraordinária, convocada para analisar projetos de autoria da Mesa Diretora da Câmara.
Entre as propostas aprovadas está o reajuste da gratificação destinada ao agente de contratação da Casa Legislativa. Os vereadores também deram aval a um projeto que promove mudanças na estrutura de cargos dos servidores do Legislativo, incluindo a reorganização da carreira funcional e a extinção do cargo de motorista do quadro permanente.
Com as aprovações, tanto as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal de 2027 quanto as alterações administrativas da Câmara seguem para os procedimentos legais previstos.
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