A Câmara Municipal de Andradina realizou nesta segunda-feira (29) uma jornada legislativa com duas sessões consecutivas, antecipadas em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo. Durante os trabalhos, os vereadores aprovaram projetos considerados importantes para o planejamento financeiro do município e para a reorganização administrativa do Poder Legislativo.

Na 22ª Sessão Ordinária, foi aprovado, em segundo turno e em redação final, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027. A proposta, encaminhada pelo Poder Executivo, define as metas e prioridades da administração municipal e serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano.

A matéria recebeu aprovação por votação simbólica, com maioria simples dos vereadores presentes, concluindo a tramitação no Legislativo.