A Prefeitura de Andradina publicou o edital de um novo concurso público com 34 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade que vai do nível alfabetizado ao ensino superior, com salários que chegam a R$ 6.566,50, além de vale-alimentação mensal de R$ 800.

As inscrições estarão abertas entre os dias 30 de junho e 31 de julho de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Instituto DOM, responsável pela organização do certame. Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos no edital poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 30 de junho e 2 de julho.

As vagas estão distribuídas entre diversas áreas. Para os níveis alfabetizado e fundamental, há oportunidades para Guarda Municipal, Jardineiro, Merendeira, Eletricista, Pintor, Soldador, Tratorista, Motorista, Operador de Máquinas e Mecânico de Máquinas Pesadas.