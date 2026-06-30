A Prefeitura de Andradina publicou o edital de um novo concurso público com 34 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade que vai do nível alfabetizado ao ensino superior, com salários que chegam a R$ 6.566,50, além de vale-alimentação mensal de R$ 800.
As inscrições estarão abertas entre os dias 30 de junho e 31 de julho de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Instituto DOM, responsável pela organização do certame. Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos no edital poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 30 de junho e 2 de julho.
As vagas estão distribuídas entre diversas áreas. Para os níveis alfabetizado e fundamental, há oportunidades para Guarda Municipal, Jardineiro, Merendeira, Eletricista, Pintor, Soldador, Tratorista, Motorista, Operador de Máquinas e Mecânico de Máquinas Pesadas.
Já para candidatos com ensino médio e formação técnica, o concurso oferece vagas para Escriturário, Recepcionista, Monitor de Informática, Auxiliar de Cirurgião-Dentista, Fiscal de Obras, Técnico em Radiologia e Técnico de Enfermagem, com jornadas de 40 horas semanais e escala de 12x36, conforme o cargo.
No ensino superior, as oportunidades são para Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo. A maior remuneração do concurso é destinada ao cargo de Fonoaudiólogo, com salário inicial de R$ 6.566,50.
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido. Os valores são de R$ 70 para cargos de nível alfabetizado e fundamental, R$ 90 para ensino médio, R$ 100 para nível técnico e R$ 120 para funções de nível superior.
A seleção será composta por prova objetiva para todos os candidatos. Os concorrentes aos cargos de Motorista, Tratorista e Operador de Máquinas também passarão por prova prática de direção e operação de veículos.
Cronograma
- Publicação do edital: 30 de junho de 2026;
- Período de inscrições: de 30 de junho a 31 de julho de 2026;
- Pedidos de isenção da taxa: de 30 de junho a 2 de julho de 2026.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto DOM, responsável pela organização do concurso.
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