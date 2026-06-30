A secretária municipal de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga, compareceu à Câmara Municipal na noite de segunda-feira (29) para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre a gestão da pasta. Convocada por requerimento do vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD), ela respondeu a questionamentos durante quase três horas, em uma sessão marcada por debates, momentos de tensão e plenário lotado.
Esta foi a segunda convocação de um secretário municipal em menos de um mês. Além dos vereadores, acompanharam a sabatina profissionais da educação, agentes de desenvolvimento infantil (ADIs), familiares de alunos e servidores de outras secretarias e do Poder Executivo.
Na justificativa da convocação, Gilberto Batata afirmou que o objetivo era esclarecer dúvidas relacionadas à administração da Educação, entre elas a aplicação dos recursos do Fundeb, a falta de professores na rede municipal, contratos firmados pela pasta e demandas dos servidores.
Fundeb
O primeiro tema abordado foi a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Durante a sessão, Ana Paula Braga rebateu a informação de que a Secretaria teria encerrado o exercício com uma sobra de R$ 10 milhões e explicou a composição dos recursos e a execução orçamentária da pasta.
“Não houve essa sobra. Esse valor em caixa estava comprometido com a folha de pagamento, patronal, contrato Sander, LGTI, Samar e transporte escolar”, afirmou.
Falta de professores
Outro assunto amplamente debatido foi a falta de professores na rede municipal. Vereadores questionaram o motivo de nenhum candidato aprovado no processo seletivo homologado ter sido convocado até o momento.
O vereador Luís Boatto (Solidariedade) cobrou uma previsão para as nomeações.
“Esse processo seletivo já está homologado. Qual será, então, o prazo para contratação? Por que não chama os professores?”, questionou.
A secretária respondeu que as convocações ocorrerão após o recesso escolar.
“Por que eu vou chamar professor agora se daqui a uma semana entramos de recesso? Eu preciso chamá-lo para entregar documentação, mas não para usufruir o recesso”, disse.
Contrato gera tensão
Os momentos de maior tensão ocorreram durante a discussão sobre a contratação de uma formação voltada a pais atípicos e de uma palestra ministrada por uma profissional que, segundo o vereador Arlindo Araújo (Solidariedade), não teria formação específica na área. O parlamentar questionou um contrato superior a R$ 200 mil.
Durante sua manifestação, Arlindo fez críticas à secretária, provocando reação do público presente, que respondeu com vaias e interrompeu sua fala.
“Eu fiz uma pergunta e ela não respondeu. Ou eu ou ela tem problema cognitivo. A senhora, por favor, responda à minha pergunta: a senhora comunicou o prefeito sobre essa contratação ou não?”, indagou.
Em seguida, dirigiu-se ao público:
“Isso, pode gritar aí o pessoal puxa-saco, vamos ver, quero olhar para vocês.”
Ao responder, Ana Paula Braga confirmou que o prefeito Lucas Zanatta tinha conhecimento da contratação.
Enquadramento das ADIs
O enquadramento das Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs) também foi tema da sessão. Representantes da categoria acompanharam a convocação e defenderam o cumprimento do compromisso firmado pela administração.
A agente Luana Claro explicou a reivindicação.
“Esse enquadramento nos tiraria do apoio e nos colocaria no quadro do magistério, reconhecendo o trabalho que já desenvolvemos no município.”
Questionada pelo vereador Damião Brito (Rede), a secretária afirmou que a medida será implementada dentro do prazo previsto.
“O enquadramento vai acontecer, só não aconteceu antes por conta da minha convocação aqui. Eu pedi prazo de cem dias e em cem dias vai acontecer.”
Avaliação
Com o encerramento da convocação, caberá aos vereadores avaliar as respostas apresentadas e decidir sobre eventuais novos requerimentos ou outros desdobramentos.
Para o líder do governo, Fernando Fabris (PL), a sessão permitiu esclarecer dúvidas dos parlamentares e da população.
“O governo tem que estar preparado para dar respostas e procurar melhorias.”
Ao final, Ana Paula Braga afirmou que encarou a convocação como uma oportunidade para prestar esclarecimentos e aperfeiçoar o trabalho da Secretaria.
“Nada e nenhuma reclamação é totalmente descartada, pelo contrário, serve para melhorar e aprimorar nosso trabalho.
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