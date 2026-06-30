A secretária municipal de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga, compareceu à Câmara Municipal na noite de segunda-feira (29) para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre a gestão da pasta. Convocada por requerimento do vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD), ela respondeu a questionamentos durante quase três horas, em uma sessão marcada por debates, momentos de tensão e plenário lotado.

Esta foi a segunda convocação de um secretário municipal em menos de um mês. Além dos vereadores, acompanharam a sabatina profissionais da educação, agentes de desenvolvimento infantil (ADIs), familiares de alunos e servidores de outras secretarias e do Poder Executivo.

Na justificativa da convocação, Gilberto Batata afirmou que o objetivo era esclarecer dúvidas relacionadas à administração da Educação, entre elas a aplicação dos recursos do Fundeb, a falta de professores na rede municipal, contratos firmados pela pasta e demandas dos servidores.

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