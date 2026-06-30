Uma investigação da Polícia Civil que tinha como objetivo apurar um possível esquema de tráfico de drogas terminou com a descoberta de indícios de estelionato eletrônico durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (30), em Birigui.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia de Birigui, durante a Operação Mensal do Deinter-10 (Araçatuba), na residência de um homem de 35 anos.

Segundo a Polícia Civil, durante as buscas e a análise preliminar, autorizada judicialmente, do computador do investigado, foram encontrados diversos arquivos contendo dados fraudulentos de terceiros. Os policiais também localizaram eletrodomésticos e ferramentas novos, ainda com etiquetas de envio em nome de outras pessoas.