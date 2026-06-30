Uma investigação da Polícia Civil que tinha como objetivo apurar um possível esquema de tráfico de drogas terminou com a descoberta de indícios de estelionato eletrônico durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (30), em Birigui.
A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia de Birigui, durante a Operação Mensal do Deinter-10 (Araçatuba), na residência de um homem de 35 anos.
Segundo a Polícia Civil, durante as buscas e a análise preliminar, autorizada judicialmente, do computador do investigado, foram encontrados diversos arquivos contendo dados fraudulentos de terceiros. Os policiais também localizaram eletrodomésticos e ferramentas novos, ainda com etiquetas de envio em nome de outras pessoas.
A suspeita é de que o investigado utilizasse dados bancários fraudulentos para realizar compras em plataformas de comércio eletrônico, desviando mercadorias que depois seriam revendidas no mercado informal.
Na residência também foram apreendidas duas porções de maconha, totalizando 44 gramas, um recipiente com erva embebida em líquido, uma balança de precisão, uma máquina de cartões, R$ 60 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo, um HD externo, um pendrive e três aparelhos celulares. O investigado se recusou a fornecer as senhas dos dispositivos eletrônicos.
Ainda conforme a Polícia Civil, em conversa informal, o homem teria admitido praticar estelionatos eletrônicos, mas negado que atualmente comercialize drogas.
Conduzido à delegacia acompanhado de advogado, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório formal.
Todo o material foi apreendido e a autoridade policial instaurou inquérito para dar continuidade às investigações, identificar possíveis vítimas e esclarecer a extensão das fraudes.
O investigado não foi preso. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi liberado e responderá às investigações em liberdade, conforme informado pela Polícia Civil.
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