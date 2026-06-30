Um estabelecimento comercial localizado na região do Jardim do Prado, em Araçatuba, foi alvo de criminosos na manhã de segunda-feira (29). Os suspeitos furtaram aproximadamente 30 metros de cabos de cobre da rede de entrada de energia elétrica, além de um disjuntor de 100 amperes.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o proprietário chegou ao local no início da manhã e constatou o furto. Segundo o relato, os autores utilizaram uma escada para acessar um ponto elevado onde estavam instalados os materiais, o que indica planejamento para a ação.

Foram levados cerca de 30 metros de cabo de cobre de bitola 35 milímetros e um disjuntor de 100 amperes, equipamentos utilizados na alimentação elétrica do imóvel.