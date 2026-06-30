A região de Araçatuba apresentou redução nos principais indicadores criminais durante o mês de maio, na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados, divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), mostram queda nos casos de estupro, roubos e furtos, além da manutenção de nenhum registro de latrocínio - roubo seguido de morte.

O destaque do levantamento é a redução de 39,3% nos casos de estupro. Foram 17 ocorrências registradas em maio deste ano, contra 28 no mesmo mês do ano passado. Os roubos em geral também apresentaram queda, passando de 13 para 11 registros, enquanto os roubos de veículos permaneceram estáveis, com um caso em cada período analisado.

Os furtos em geral recuaram 6,4%, de 509 para 476 ocorrências. Já os furtos de veículos registraram uma das maiores reduções, caindo 45,1% - de 31 para 17 casos.