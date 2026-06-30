A região de Araçatuba apresentou redução nos principais indicadores criminais durante o mês de maio, na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados, divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), mostram queda nos casos de estupro, roubos e furtos, além da manutenção de nenhum registro de latrocínio - roubo seguido de morte.
O destaque do levantamento é a redução de 39,3% nos casos de estupro. Foram 17 ocorrências registradas em maio deste ano, contra 28 no mesmo mês do ano passado. Os roubos em geral também apresentaram queda, passando de 13 para 11 registros, enquanto os roubos de veículos permaneceram estáveis, com um caso em cada período analisado.
Os furtos em geral recuaram 6,4%, de 509 para 476 ocorrências. Já os furtos de veículos registraram uma das maiores reduções, caindo 45,1% - de 31 para 17 casos.
Segundo a SSP, os resultados refletem o trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar, com planejamento operacional baseado em análise de dados, inteligência policial e monitoramento permanente dos indicadores de criminalidade.
Para o secretário da Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves, a redução dos crimes patrimoniais é consequência da atuação conjunta das forças de segurança e do direcionamento das operações para os locais com maior incidência de ocorrências.
"A redução dos crimes patrimoniais é resultado de um trabalho baseado em inteligência, integração entre as forças de segurança e acompanhamento permanente dos indicadores. O planejamento das operações a partir da análise criminal permite direcionar os recursos para os locais de maior incidência, aumentando a capacidade de prevenção, investigação e prisão dos responsáveis", afirmou o secretário.
Entre as estratégias adotadas estão o mapeamento das ocorrências por município, horário e dinâmica dos crimes, a priorização das investigações de roubos considerados mais graves, a identificação e desarticulação de quadrilhas, além do compartilhamento de informações entre as polícias para localizar criminosos e recuperar veículos furtados ou roubados.
Acumulado do ano
Os números dos cinco primeiros meses de 2026 também apontam redução nos indicadores criminais da região.
De janeiro a maio, os registros de estupro passaram de 128 para 117 casos, uma queda de 8,5%. Os furtos em geral diminuíram 14,8%, passando de 2.857 para 2.434 ocorrências, enquanto os furtos de veículos recuaram 29,7%, de 158 para 111 registros.
Os roubos em geral tiveram a maior redução proporcional: passaram de 109 para 69 casos, uma queda de 36,7% e o menor número da série histórica para o período. Assim como em maio, a região permaneceu sem nenhum caso de latrocínio nos cinco primeiros meses do ano.
No mesmo período, as forças de segurança prenderam ou apreenderam 1.969 infratores, sendo 1.105 em flagrante. Também foram apreendidas 130 armas de fogo, recuperados 110 veículos e retiradas de circulação cerca de 1,1 tonelada de drogas.
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