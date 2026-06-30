30 de junho de 2026
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DROGAS APREENDIDAS

Moto furtada leva polícia a apreender drogas em Coroados

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Durante fiscalização de trânsito, policiais encontraram cocaína e maconha com dois ocupantes da motocicleta, que tinha registro de furto
Durante fiscalização de trânsito, policiais encontraram cocaína e maconha com dois ocupantes da motocicleta, que tinha registro de furto

Uma fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (29), na Rodovia Vicinal José Fernandes Barbieri, em Coroados, resultou na apreensão de drogas e de uma motocicleta com registro de furto.

Segundo a PM, a equipe abordou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, entre eles um adolescente. Durante a revista, foram encontrados cinco papelotes de maconha com o menor. Já com o condutor, os policiais localizaram quatro papelotes de cocaína e um papelote de maconha.

Após consulta aos sistemas policiais, os militares constataram que a motocicleta havia sido furtada em 7 de dezembro de 2025. O veículo foi apreendido para averiguação.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial, onde foi registrado o porte de entorpecentes para ambos os envolvidos. Depois de serem ouvidos, eles foram liberados. A motocicleta permaneceu apreendida.

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