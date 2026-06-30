Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (29), em Penápolis, após tentar esconder porções de cocaína durante uma abordagem da Polícia Militar.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pela rua Antônio Aniceto, na Vila Industrial, quando dois homens foram vistos em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, um deles arremessou um invólucro para o interior de uma residência e outro sob um veículo estacionado.

Na abordagem, nada de irregular foi encontrado com o segundo suspeito. Já com o homem que dispensou os objetos, os policiais localizaram apenas um telefone celular. Durante as buscas, porém, foram encontrados seis invólucros de cocaína embalados de forma compatível com a venda.