30 de junho de 2026
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PENÁPOLIS

PM prende suspeito por tráfico de cocaína durante patrulhamento

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Homem tentou esconder drogas ao ver viatura e acabou preso em flagrante em Penápolis.
Homem tentou esconder drogas ao ver viatura e acabou preso em flagrante em Penápolis.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (29), em Penápolis, após tentar esconder porções de cocaína durante uma abordagem da Polícia Militar.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pela rua Antônio Aniceto, na Vila Industrial, quando dois homens foram vistos em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, um deles arremessou um invólucro para o interior de uma residência e outro sob um veículo estacionado.

Na abordagem, nada de irregular foi encontrado com o segundo suspeito. Já com o homem que dispensou os objetos, os policiais localizaram apenas um telefone celular. Durante as buscas, porém, foram encontrados seis invólucros de cocaína embalados de forma compatível com a venda.

Ainda conforme a polícia, o suspeito assumiu ser o proprietário dos entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Penápolis, onde a prisão em flagrante foi ratificada. O homem permaneceu preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

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