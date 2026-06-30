As mulheres da região têm uma importante oportunidade para cuidar da saúde. A Carreta da Mamografia, do programa Mulheres de Peito, está em Nova Castilho realizando exames gratuitos de mamografia até o dia 4 de julho, em frente à UBS Professor Paulo Ricoy de Camargo, localizada na Avenida Sete de Setembro, 381.

A iniciativa também beneficia moradoras de cidades vizinhas, como Sapucaia, que fica a aproximadamente 50 quilômetros de Nova Castilho, facilitando o acesso ao exame preventivo sem a necessidade de grandes deslocamentos.

A detecção precoce do câncer de mama aumenta significativamente as chances de cura e possibilita tratamentos menos agressivos. Por isso, profissionais de saúde reforçam a importância de manter os exames preventivos em dia e procurar atendimento médico sempre que houver qualquer alteração nas mamas.