As mulheres da região têm uma importante oportunidade para cuidar da saúde. A Carreta da Mamografia, do programa Mulheres de Peito, está em Nova Castilho realizando exames gratuitos de mamografia até o dia 4 de julho, em frente à UBS Professor Paulo Ricoy de Camargo, localizada na Avenida Sete de Setembro, 381.
A iniciativa também beneficia moradoras de cidades vizinhas, como Sapucaia, que fica a aproximadamente 50 quilômetros de Nova Castilho, facilitando o acesso ao exame preventivo sem a necessidade de grandes deslocamentos.
A detecção precoce do câncer de mama aumenta significativamente as chances de cura e possibilita tratamentos menos agressivos. Por isso, profissionais de saúde reforçam a importância de manter os exames preventivos em dia e procurar atendimento médico sempre que houver qualquer alteração nas mamas.
O atendimento é destinado a mulheres a partir de 35 anos que não tenham realizado mamografia nos últimos 12 meses.
De acordo com as novas regras do programa, mulheres com idade entre 50 e 74 anos podem realizar o exame apenas com a apresentação do RG e do Cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico.
Todo o serviço é gratuito. As imagens da mamografia são entregues logo após a realização do exame, enquanto o laudo fica disponível pela internet em até 48 horas. No atendimento, cada paciente recebe um protocolo com login e senha para consultar o resultado pelo celular ou computador.
Caso seja identificada alguma alteração, a paciente é encaminhada para uma unidade de referência do SUS, onde fará exames complementares e, se necessário, dará início ao tratamento.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de 50 senhas por dia, e aos sábados, das 8h às 12h, com 25 senhas, exceto em feriados. As senhas são distribuídas por demanda espontânea, respeitando a ordem de chegada.
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