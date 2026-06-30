Araçatuba fechou o mês de abril de 2026 com saldo positivo na geração de empregos formais, segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O município registrou 2.739 admissões e 2.612 desligamentos, resultando na criação de 127 novas vagas com carteira assinada. O estoque de trabalhadores formais chegou a 58.769.

O principal destaque do período foi a indústria, que apresentou o melhor desempenho entre os setores da economia. Foram 447 contratações e 392 desligamentos, encerrando o mês com saldo positivo de 55 postos de trabalho.

Na sequência aparece o setor de serviços, que criou 37 vagas formais durante abril, consolidando o segundo melhor resultado entre os segmentos econômicos do município.