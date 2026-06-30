Araçatuba fechou o mês de abril de 2026 com saldo positivo na geração de empregos formais, segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O município registrou 2.739 admissões e 2.612 desligamentos, resultando na criação de 127 novas vagas com carteira assinada. O estoque de trabalhadores formais chegou a 58.769.
O principal destaque do período foi a indústria, que apresentou o melhor desempenho entre os setores da economia. Foram 447 contratações e 392 desligamentos, encerrando o mês com saldo positivo de 55 postos de trabalho.
Na sequência aparece o setor de serviços, que criou 37 vagas formais durante abril, consolidando o segundo melhor resultado entre os segmentos econômicos do município.
A construção civil também apresentou desempenho positivo, com 192 admissões e 163 desligamentos, garantindo saldo de 29 empregos. Já a agropecuária encerrou o mês com saldo positivo de 16 vagas.
O único setor a registrar retração foi o comércio. Apesar de movimentar o maior número de admissões, com 781 contratações, o segmento teve 791 desligamentos e fechou abril com saldo negativo de 10 empregos, sendo o resultado que mais chamou atenção entre os indicadores do município.
Estado de São Paulo
Em todo o Estado de São Paulo, abril também terminou com crescimento no mercado formal de trabalho. O Caged aponta 728.131 admissões e 707.929 desligamentos, o que representa saldo positivo de 20.202 vagas. O estoque de empregos com carteira assinada no estado alcançou 14.641.703 trabalhadores.
O setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado estadual, com a criação de 20.393 empregos. A indústria ficou na segunda posição, com saldo positivo de 2.530 vagas.
Assim como ocorreu em Araçatuba, o comércio apresentou desempenho negativo no Estado de São Paulo, encerrando abril com perda de 5.700 postos de trabalho, refletindo um cenário de desaceleração do segmento após os primeiros meses do ano.
Os números divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que, embora o mercado de trabalho permaneça aquecido tanto em Araçatuba quanto no estado, o desempenho varia entre os setores econômicos. Enquanto indústria, serviços, construção civil e agropecuária sustentaram a geração de empregos no município, o comércio foi o único segmento a fechar o mês com mais demissões do que contratações.
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