A Prefeitura de Araçatuba promove nesta quarta-feira (1º), às 19h, uma audiência pública para apresentar e discutir propostas de atualização do Plano Diretor do município. O encontro será realizado no Salão Azul do Paço Municipal, localizado na Rua Coelho Neto, 73, na Vila São Paulo, e será aberto à participação da população.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, tem como objetivo receber sugestões e contribuições da comunidade para a revisão da Lei Complementar nº 300/2023, que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade.

Considerado o principal instrumento de planejamento urbano, o Plano Diretor orienta o crescimento de Araçatuba e define regras para ocupação do solo, expansão urbana e organização do município. A revisão busca adequar a legislação às novas demandas da cidade e promover um desenvolvimento mais organizado e sustentável.