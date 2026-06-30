30 de junho de 2026
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PLANEJAMENTO

Plano Diretor de Araçatuba entra em debate com audiência pública

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Araçatuba
Plano Diretor de Araçatuba será debatido em audiência pública nesta quarta-feira
Plano Diretor de Araçatuba será debatido em audiência pública nesta quarta-feira

A Prefeitura de Araçatuba promove nesta quarta-feira (1º), às 19h, uma audiência pública para apresentar e discutir propostas de atualização do Plano Diretor do município. O encontro será realizado no Salão Azul do Paço Municipal, localizado na Rua Coelho Neto, 73, na Vila São Paulo, e será aberto à participação da população.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, tem como objetivo receber sugestões e contribuições da comunidade para a revisão da Lei Complementar nº 300/2023, que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade.

Considerado o principal instrumento de planejamento urbano, o Plano Diretor orienta o crescimento de Araçatuba e define regras para ocupação do solo, expansão urbana e organização do município. A revisão busca adequar a legislação às novas demandas da cidade e promover um desenvolvimento mais organizado e sustentável.

Durante a audiência serão apresentadas propostas como novas regras para o desdobro de lotes em áreas consolidadas, alterações nos critérios para implantação de condomínios de lotes, inclusive em áreas a partir de 160 metros quadrados, mudanças voltadas aos conjuntos habitacionais, ampliação do perímetro urbano, definição de normas para arrecadação de imóveis abandonados e atualização dos critérios para largura de vias.

Também estão entre os temas em discussão a reserva de áreas públicas em condomínios implantados em glebas, a criação de uma área de interesse logístico às margens da Rodovia Marechal Rondon, a atualização do mapa de diretrizes viárias, a possibilidade de venda de áreas públicas em loteamentos fechados e medidas de incentivo à agricultura urbana e periurbana.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Tiago Zavarez Breda, a participação da população é essencial para que as alterações atendam às necessidades da cidade. Segundo ele, o objetivo é construir um processo transparente, ouvindo moradores e demais setores da sociedade antes da definição das mudanças na legislação.

A audiência terá duração prevista até as 21h e permitirá que os participantes conheçam as propostas, apresentem sugestões, façam questionamentos e contribuam diretamente para a atualização do Plano Diretor de Araçatuba.

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