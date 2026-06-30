O Governo do Estado de São Paulo autorizou a realização de um novo concurso público para o preenchimento de 4 mil vagas de aluno-soldado da Polícia Militar. A autorização foi publicada nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial do Estado e faz parte da estratégia de ampliação do efetivo das forças de segurança.

Apesar da criação das vagas, ainda não há definição sobre quantos policiais serão destinados à região Noroeste Paulista, incluindo a área atendida pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI-10), sediado em Araçatuba. A distribuição do efetivo ocorrerá de acordo com a demanda operacional de cada região e o planejamento do comando da corporação.

As provas serão aplicadas em 51 municípios, incluindo as cidades de Araçatuba e São José do Rio Preto, sendo 37 cidades paulistas e outras 14 distribuídas por diferentes regiões do país.