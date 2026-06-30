O Governo do Estado de São Paulo autorizou a realização de um novo concurso público para o preenchimento de 4 mil vagas de aluno-soldado da Polícia Militar. A autorização foi publicada nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial do Estado e faz parte da estratégia de ampliação do efetivo das forças de segurança.
Apesar da criação das vagas, ainda não há definição sobre quantos policiais serão destinados à região Noroeste Paulista, incluindo a área atendida pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI-10), sediado em Araçatuba. A distribuição do efetivo ocorrerá de acordo com a demanda operacional de cada região e o planejamento do comando da corporação.
As provas serão aplicadas em 51 municípios, incluindo as cidades de Araçatuba e São José do Rio Preto, sendo 37 cidades paulistas e outras 14 distribuídas por diferentes regiões do país.
O concurso será realizado em dois processos seletivos, com oferta de 2 mil vagas em cada um. A previsão do governo é que os aprovados sejam nomeados em duas etapas: a primeira em maio de 2028 e a segunda em novembro do mesmo ano.
Com a autorização oficial, o próximo passo será a publicação dos editais, que irão detalhar o cronograma, os requisitos para participação e todas as regras do processo seletivo.
Além desse novo concurso, o Governo de São Paulo já mantém outro processo em andamento para o ingresso de mais 2 mil soldados da Polícia Militar. As inscrições seguem abertas até 21 de agosto, por meio da Fundação Vunesp. O salário inicial é de R$ 5.482,51, e o processo seletivo inclui prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.
O Estado também realiza concurso para 200 vagas de aluno-oficial da Polícia Militar. Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais da Academia do Barro Branco, na capital, com remuneração inicial de R$ 5.460,65 durante o período de formação.
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