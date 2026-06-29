A Prefeitura de Birigui iniciou a convocação dos 15 primeiros candidatos da lista de suplência do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) – Faixa 1 para a entrega da documentação necessária à continuidade do processo de seleção habitacional.
A nova chamada ocorre em razão da abertura de vagas nesta fase do programa. Os nomes dos convocados foram publicados no Diário Oficial do Município e também estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura nas redes sociais.
Os candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Roberto Clark, nº 543, no Centro, na data e no horário estabelecidos na convocação oficial.
Para facilitar o atendimento, as equipes técnicas da Secretaria entrarão em contato diretamente com os convocados, por telefone e também pelo WhatsApp oficial do CRAS, informando o agendamento e orientando sobre toda a documentação que deverá ser apresentada.
Alerta contra golpes
A Administração Municipal reforça que não solicita o envio de documentos por WhatsApp, e-mail ou qualquer tipo de link enviado por mensagens. O contato realizado pelos servidores tem apenas o objetivo de informar o dia, o horário do atendimento e a relação dos documentos que deverão ser entregues presencialmente.
A Prefeitura orienta os candidatos a ficarem atentos a possíveis tentativas de fraude e a desconsiderarem qualquer solicitação de documentos por meios eletrônicos em nome do programa.
A apresentação da documentação é uma etapa obrigatória do processo, pois permitirá à equipe técnica confirmar as informações prestadas na inscrição e verificar se as famílias atendem aos critérios estabelecidos pelo programa habitacional federal.
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