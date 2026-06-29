A Prefeitura de Birigui iniciou a convocação dos 15 primeiros candidatos da lista de suplência do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) – Faixa 1 para a entrega da documentação necessária à continuidade do processo de seleção habitacional.

A nova chamada ocorre em razão da abertura de vagas nesta fase do programa. Os nomes dos convocados foram publicados no Diário Oficial do Município e também estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura nas redes sociais.

Os candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Roberto Clark, nº 543, no Centro, na data e no horário estabelecidos na convocação oficial.