29 de junho de 2026
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PROTEÇÃO À INFÂNCIA

Birigui recebe palestra sobre combate à violência contra crianças

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ana Carolina Oliveira estará em Birigui para palestra sobre prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes
Ana Carolina Oliveira estará em Birigui para palestra sobre prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes

Birigui recebe nesta terça-feira (30) uma ação de conscientização voltada à proteção da infância. Com o tema “Silêncio que Grita – A voz das crianças que sofrem caladas”, a palestrante Ana Carolina Oliveira estará na cidade para falar sobre prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.

A programação começa pela manhã, com entrevista à imprensa. Ana Carolina abordará a importância de romper o silêncio em casos de abuso, negligência e violência infantil, além do papel da sociedade na proteção das vítimas.

À noite, às 19h, será realizada palestra aberta ao público na Câmara Municipal de Birigui. O evento é gratuito e contará também com a participação da cabo Ju Figueiredo.

A iniciativa busca orientar pais, educadores, profissionais da rede de proteção e a comunidade sobre a identificação de sinais de violência, a denúncia de casos suspeitos e o acolhimento às crianças.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla, para controle e segurança no acesso ao evento.

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