Birigui recebe nesta terça-feira (30) uma ação de conscientização voltada à proteção da infância. Com o tema “Silêncio que Grita – A voz das crianças que sofrem caladas”, a palestrante Ana Carolina Oliveira estará na cidade para falar sobre prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.

A programação começa pela manhã, com entrevista à imprensa. Ana Carolina abordará a importância de romper o silêncio em casos de abuso, negligência e violência infantil, além do papel da sociedade na proteção das vítimas.

À noite, às 19h, será realizada palestra aberta ao público na Câmara Municipal de Birigui. O evento é gratuito e contará também com a participação da cabo Ju Figueiredo.