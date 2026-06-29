A Operação Impacto, realizada pelo Policiamento Rodoviário neste domingo (28), resultou em duas grandes apreensões de produtos contrabandeados na região de Araçatuba. As ocorrências foram registradas em Penápolis e Mirandópolis e causaram prejuízo estimado em mais de R$ 1,9 milhão ao crime organizado.

A primeira abordagem aconteceu por volta das 7h40, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. Durante fiscalização a um Ford Edge, os policiais localizaram grande quantidade de medicamentos de origem estrangeira, além de 617 produtos eletrônicos, todos sem documentação fiscal.

Entre os itens apreendidos estavam centenas de frascos de tirzepatida, medicamentos como Lipoless, Tirzec e Retatrutide, além de peptídeos. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Araçatuba. O motorista, de 41 anos, que possui antecedentes por descaminho, permaneceu preso. A passageira foi ouvida e liberada. O prejuízo estimado ao contrabando foi de R$ 711.783.