A Operação Impacto, realizada pelo Policiamento Rodoviário neste domingo (28), resultou em duas grandes apreensões de produtos contrabandeados na região de Araçatuba. As ocorrências foram registradas em Penápolis e Mirandópolis e causaram prejuízo estimado em mais de R$ 1,9 milhão ao crime organizado.
A primeira abordagem aconteceu por volta das 7h40, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. Durante fiscalização a um Ford Edge, os policiais localizaram grande quantidade de medicamentos de origem estrangeira, além de 617 produtos eletrônicos, todos sem documentação fiscal.
Entre os itens apreendidos estavam centenas de frascos de tirzepatida, medicamentos como Lipoless, Tirzec e Retatrutide, além de peptídeos. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Araçatuba. O motorista, de 41 anos, que possui antecedentes por descaminho, permaneceu preso. A passageira foi ouvida e liberada. O prejuízo estimado ao contrabando foi de R$ 711.783.
Já por volta das 12h35, outra equipe do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária abordou um caminhão Ford F-4000 na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Mirandópolis. Durante a vistoria, os policiais encontraram 320 caixas de cigarros contrabandeados, totalizando 160 mil maços.
A ocorrência também foi apresentada na Polícia Federal de Araçatuba. O motorista foi ouvido e liberado, enquanto o passageiro permaneceu preso à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Rodoviária, a carga apreendida representa prejuízo estimado de R$ 1,2 milhão ao crime.
As duas ocorrências fazem parte da Operação Impacto, que intensifica a fiscalização nas rodovias paulistas com foco no combate ao contrabando, descaminho e demais crimes transfronteiriços.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.