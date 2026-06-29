Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (27), no bairro Atlântico II, em Araçatuba, após invadir a residência da própria irmã, ameaçá-la de morte e descumprir uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito sentado em frente ao portão da casa da vítima. Contra ele já havia medidas protetivas em vigor, expedidas pela Justiça.

Segundo o relato da mulher aos policiais, o irmão entrou na residência sem autorização. Ao perceber sua presença, ela ordenou que ele deixasse o imóvel e informou que acionaria a Polícia Militar. Após ser retirado da casa, o homem passou a sacudir o portão e fez ameaças de morte, dizendo que iria matar a irmã.