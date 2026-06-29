29 de junho de 2026
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ARAÇATUBA

Homem é preso após invadir casa da irmã e ameaçá-la de morte

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
No momento da abordagem, o suspeito resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de técnicas de contenção para que fosse colocado na viatura
No momento da abordagem, o suspeito resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de técnicas de contenção para que fosse colocado na viatura

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (27), no bairro Atlântico II, em Araçatuba, após invadir a residência da própria irmã, ameaçá-la de morte e descumprir uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito sentado em frente ao portão da casa da vítima. Contra ele já havia medidas protetivas em vigor, expedidas pela Justiça.

Segundo o relato da mulher aos policiais, o irmão entrou na residência sem autorização. Ao perceber sua presença, ela ordenou que ele deixasse o imóvel e informou que acionaria a Polícia Militar. Após ser retirado da casa, o homem passou a sacudir o portão e fez ameaças de morte, dizendo que iria matar a irmã.

Ainda conforme o registro policial, no momento da abordagem o suspeito resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de técnicas de contenção para que fosse colocado na viatura.

A vítima também informou que o irmão não possui residência fixa nem telefone celular e que seria usuário de drogas e bebidas alcoólicas. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor e afirmou que a convivência com ele havia se tornado insustentável.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

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