Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (27), no bairro Atlântico II, em Araçatuba, após invadir a residência da própria irmã, ameaçá-la de morte e descumprir uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito sentado em frente ao portão da casa da vítima. Contra ele já havia medidas protetivas em vigor, expedidas pela Justiça.
Segundo o relato da mulher aos policiais, o irmão entrou na residência sem autorização. Ao perceber sua presença, ela ordenou que ele deixasse o imóvel e informou que acionaria a Polícia Militar. Após ser retirado da casa, o homem passou a sacudir o portão e fez ameaças de morte, dizendo que iria matar a irmã.
Ainda conforme o registro policial, no momento da abordagem o suspeito resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de técnicas de contenção para que fosse colocado na viatura.
A vítima também informou que o irmão não possui residência fixa nem telefone celular e que seria usuário de drogas e bebidas alcoólicas. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor e afirmou que a convivência com ele havia se tornado insustentável.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.
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