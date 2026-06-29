Uma mulher procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba no fim de semana para denunciar o ex-companheiro por violência doméstica, perseguição, vias de fato e dano. Além do registro do boletim de ocorrência, ela solicitou medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que manteve um relacionamento com o investigado por aproximadamente dois anos. O namoro teria terminado há cerca de quatro meses, mas, segundo ela, o homem não aceitou o fim da relação e passou a persegui-la constantemente, fazendo ligações insistentes e comparecendo aos locais que ela frequentava, obrigando-a, em algumas ocasiões, a se esconder para evitar contato.

A mulher informou que, na madrugada de sexta-feira (26), foi até a residência do ex-companheiro após tomar conhecimento de conversas dele com outras mulheres. Durante a discussão, ela afirmou que não desejava retomar o relacionamento e pediu para que ele a deixasse em paz.