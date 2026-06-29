Uma mulher procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba no fim de semana para denunciar o ex-companheiro por violência doméstica, perseguição, vias de fato e dano. Além do registro do boletim de ocorrência, ela solicitou medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que manteve um relacionamento com o investigado por aproximadamente dois anos. O namoro teria terminado há cerca de quatro meses, mas, segundo ela, o homem não aceitou o fim da relação e passou a persegui-la constantemente, fazendo ligações insistentes e comparecendo aos locais que ela frequentava, obrigando-a, em algumas ocasiões, a se esconder para evitar contato.
A mulher informou que, na madrugada de sexta-feira (26), foi até a residência do ex-companheiro após tomar conhecimento de conversas dele com outras mulheres. Durante a discussão, ela afirmou que não desejava retomar o relacionamento e pediu para que ele a deixasse em paz.
Ainda conforme o registro policial, o homem teria impedido que ela deixasse o imóvel, segurando-a e insistindo para que permanecesse no local. Em meio ao nervosismo, a mulher arremessou o celular dele ao chão, alegando que não tinha a intenção de agredi-lo.
A vítima relatou que tentou diversas vezes entrar em seu veículo para ir embora, mas foi impedida. Segundo o boletim, o investigado fechou a porta do automóvel, segurou a mulher e passou a exigir que ela pagasse pelos danos causados ao aparelho celular.
Mesmo após novas tentativas de deixar o local, ela afirma que continuou sendo impedida. Em determinado momento, o homem a teria segurado por trás, aplicando um golpe conhecido como “mata-leão”. A vítima começou a gritar por socorro e, segundo o relato, o investigado colocou a mão sobre sua boca para impedir os gritos.
Ela também afirmou que ele tentou levantá-la para jogá-la ao chão, puxou seus braços, restringiu sua liberdade de locomoção e retirou seus óculos de grau, arremessando-os ao chão e pisando sobre eles. O objeto, avaliado em aproximadamente R$ 850, foi danificado.
Sem os óculos, a mulher informou que possui grande dificuldade de visão, situação que, segundo ela, aumentou sua sensação de vulnerabilidade. Após os fatos, o investigado teria a empurrado, permitindo que ela deixasse o local.
Na delegacia, a vítima declarou que teme pela própria integridade física e psicológica, informou que pretende representar criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência, incluindo a proibição de aproximação e de qualquer tipo de contato.
O caso foi registrado na DDM de Araçatuba e será analisado pela autoridade policial, que dará prosseguimento às investigações e ao pedido de medidas protetivas.
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