Uma discussão entre um casal mobilizou a Polícia Militar na noite deste domingo (28), no Residencial Sylvio José Venturolli, em Araçatuba. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como lesão corporal, injúria, vias de fato e dano.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após um homem ligar para o 190 informando que havia sido agredido pela companheira e que estava com a cabeça sangrando.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher do lado de fora da residência. Ela relatou que o companheiro havia pegado seu telefone celular e fugido. Ainda segundo seu depoimento, ele também teria danificado o veículo do casal, um GM Classic, além de agredi-la fisicamente.
Pouco tempo depois, o homem retornou ao imóvel com o aparelho celular. Aos policiais, afirmou que retirou o telefone apenas para evitar que a companheira o quebrasse ou o acusasse falsamente. Ele também alegou ter sido agredido com tapas e que recebeu um golpe na cabeça com um controle remoto de televisão, o que provocou um corte e sangramento na orelha.
Ainda conforme o registro policial, o homem afirmou que a companheira danificou o carro do casal para incriminá-lo e o chamou de usuário de drogas. Aos policiais, ele negou fazer uso de entorpecentes.
O boletim aponta que a equipe policial não constatou lesões aparentes na mulher. Após analisar o caso, a autoridade policial entendeu que, naquele momento, os fatos não configuravam violência doméstica, uma vez que as versões apresentadas pelo casal eram conflitantes e não havia testemunhas presenciais da discussão.
Foi determinada a realização de perícia para apurar o suposto dano ao veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer a dinâmica dos fatos e eventual responsabilização dos envolvidos.
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