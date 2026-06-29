Uma discussão entre um casal mobilizou a Polícia Militar na noite deste domingo (28), no Residencial Sylvio José Venturolli, em Araçatuba. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como lesão corporal, injúria, vias de fato e dano.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após um homem ligar para o 190 informando que havia sido agredido pela companheira e que estava com a cabeça sangrando.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher do lado de fora da residência. Ela relatou que o companheiro havia pegado seu telefone celular e fugido. Ainda segundo seu depoimento, ele também teria danificado o veículo do casal, um GM Classic, além de agredi-la fisicamente.