Gestores, conselheiros e profissionais da assistência social de 43 municípios da região participaram, na sexta-feira (26), em Araçatuba, de uma atividade formativa voltada à atualização das normas que regulamentam os benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O encontro foi promovido pela Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) da Alta Noroeste, em parceria com o Instituto de Apoio Social (IAS).

Com o tema “Mudanças nos Benefícios Eventuais: Quais as competências dos órgãos gestores e conselhos de assistência social?”, a capacitação teve como objetivo orientar os municípios sobre as novas exigências previstas na Resolução nº 213/2025 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que determina a adequação das legislações e normativas municipais no prazo de um ano.