Gestores, conselheiros e profissionais da assistência social de 43 municípios da região participaram, na sexta-feira (26), em Araçatuba, de uma atividade formativa voltada à atualização das normas que regulamentam os benefícios eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
O encontro foi promovido pela Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) da Alta Noroeste, em parceria com o Instituto de Apoio Social (IAS).
Com o tema “Mudanças nos Benefícios Eventuais: Quais as competências dos órgãos gestores e conselhos de assistência social?”, a capacitação teve como objetivo orientar os municípios sobre as novas exigências previstas na Resolução nº 213/2025 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que determina a adequação das legislações e normativas municipais no prazo de um ano.
Segundo a DRADS, a atualização das normas também passa a ser um dos critérios considerados pelo Governo do Estado para o repasse de recursos do cofinanciamento dos benefícios eventuais, conforme estabelecido pela Resolução SEDS nº 17/2026.
O trabalho busca garantir que cada município regulamente os benefícios de acordo com sua realidade local, sem apenas reproduzir modelos prontos.
Durante a programação, foram realizadas oficinas práticas, painéis sobre os novos regulamentos nacional e estadual, debates entre os participantes e discussões para a elaboração de um plano de trabalho regional voltado ao aperfeiçoamento das normas municipais.
De acordo com a DRADS, a iniciativa integra as ações do Núcleo Regional de Educação Permanente “Irene Sueko Myashiro” e do Grupo de Trabalho de Regulamentação dos Benefícios Eventuais, criado para apoiar tecnicamente os municípios na elaboração de leis, decretos e resoluções dos Conselhos Municipais de Assistência Social.
Dados apresentados durante a atividade mostram que, ao longo dos últimos anos, houve crescimento dos recursos estaduais destinados aos benefícios eventuais e redução no número de municípios com regulamentação incompleta, passando de seis cidades em 2022 para apenas uma em 2026.
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